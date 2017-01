Tiefe Zinsen verlangen neue Produkte

Neue Vorsorgelösung

Auch Allianz Suisse lanciert eine neue Vorsorgelösung. Im Vergleich zur «Sparversicherung mit transparenter Erfolgsbetei­ligung» der Mobiliar ist die Allianz-Lösung nicht leicht zu verstehen. Comfort Saving, so der Name, garantiert im Erlebensfall 100 Prozent der Sparprämie. Zudem partizipiert man gemäss Prospekt «an steigenden Zinsen und am Geschäftsergebnis der Allianz Suisse». Wie der Partizipationsmechanismus funktioniert, liest man erst in der Offerte. Massgeblich ist der Kassazinssatz der Nationalbank für zehnjährige Bundesobligationen. Steigt dieser Zinssatz, sind aber höhere Überschüsse trotzdem nicht garantiert: «Allianz Suisse kann jederzeit sämtliche Partizipationserträge, soweit diese noch nicht zugeteilt sind, auf null setzen, selbst wenn der oben erwähnte Kassazinssatz positiv ist», steht in der Offerte.

Hinzu kommt, dass der Zinsüberschuss aus mehreren Komponenten besteht und die Höhe der Überschussbeteiligung nicht nur vom Zinsniveau, sondern ebenfalls vom Risikoverlauf und von der Kostenentwicklung abhängig ist.

Neben Comfort Saving lanciert Allianz Suisse auch eine Lösung mit dem Namen Comfort Saving Plus. Hier erhöhen sich gemäss Verkaufsprospekt die Renditechancen, weil 10 Prozent der Sparprämie in einen Anlagebaustein aus 100 Prozent Aktien investiert werden.