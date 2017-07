Das ist die typische Berner Firma

An das Eröffnungsdatum ihres Blumenladens in Büren an der Aare erinnert sich Anita Schär Liechti noch genau: Es ist der 9. September 2009, besser zu merken mit 9. 9. 09. Ihr Drang nach Unabhängigkeit und Freiheit ­habe sie dazu bewogen, selbstständig zu werden: «Ich wollte mich schon immer selber verwirklichen und meine kreative Seite ausleben», sagt sie.

Als eine Frau an der Kasse ­vorbeigeht, erkundigt sich Schär Liechti nach den Ferienerlebnissen der Stammkundin. Dann erzählt die 42-Jährige, wie sie zur Unternehmerin wurde. Nach der abgeschlossenen Lehre als Gärtnerin hängt sie eine Ausbildung als Floristin an. Mithilfe ihres Ehemannes ruft sie Blattwerk ins Leben, eine Einzelfirma.

Für Firmengründer ist dies eine beliebte Rechtsform. «Die Einzelfirma war für mich die einfachste Möglichkeit, ohne viel Aufwand rasch mein Geschäft zu starten», sagt Schär Liechti. Eine Eigenheit des Einzelunternehmens ist etwa, dass der Gründer kein ­festes Grundkapital einzahlen muss.

In den vergangenen acht Jahren hat sich bei Blattwerk viel ­getan: Das Geschäft zieht an, ein Umzug in ein grösseres Lokal im historischen Altstadtkern des Städtchens wird nötig. Weiter stellt die Inhaberin zwei Mitarbeiterinnen ein, um sich zu entlasten. «Schon nach zwei Jahren habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr alles selber stemmen kann. Ich wollte nicht mehr täglich bis nach 22 Uhr arbeiten», sagt Schär Liechti.

Das verraten die Zahlen

Einzelfirma, tätig im Detailhandel ohne Motorfahrzeuge, bis zu drei Angestellte: Es ist genau ­dieses Firmenprofil, das im kantonalen Wirtschaftsgefüge am meisten vorkommt. Das ergab eine Analyse eines Datensatzes zu sämtlichen aktiven Firmen mit Sitz im Kanton Bern, den die Zürcher Wirtschaftsauskunftei Crif der «Berner Zeitung» exklusiv zur Verfügung gestellt hat (siehe Kasten).

Blattwerk steht somit exem­plarisch für die typische Firma im Wirtschaftsraum Bern – wie Hunderte andere Blumenläden, Internethändler, Sportgeschäfte und Kleiderboutiquen auch.

Frauen holen auf

Und noch in einem anderen Punkt ist die Firma von Anita Schär repräsentativ: Die Frauen drücken der hiesigen Wirtschaft zusehends ihren Stempel auf. 24 Prozent der Führungskräfte oder Entscheider in bernischen Unternehmen sind inzwischen weiblich, wie die Auswertung der Crif-Informationen weiter ergeben hat. Dieser Anteil liegt über den 20 Prozent Frauenquote, die der Bundesrat für die Geschäftsleitungen von börsenkotierten Schweizer Firmen fordert.

Dass im Kanton Bern wie in der ganzen Schweiz 998 von 1000 Firmen zur Gruppe der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) mit bis zu 250 Mitarbeitern gehören, ist zwar bekannt. Die Wirtschaftsdaten von Crif ermöglichen aber erstmals einen detaillierten Einblick ins Wirtschaftsgewebe des Kantons Bern.

Kanton Bern in neuem Licht

Beispiel Branchen: Nebst dem Detailhandel ohne Motorfahrzeuge sind die hiesigen Firmen am häufigsten im vorbereitenden Baugewerbe tätig, beispielsweise im Bereich Sanitär- und Heizungsinstallation. Aber auch der Grosshandel ohne ­Motorfahr­zeuge, die Immobilien- und Grundstückverwaltung sowie die Architektur und das Ingenieurswesen gehören zu den fünf Wirtschaftszweigen, in denen am meisten Firmen aktiv sind. Das wirft ein anderes Licht auf den Kanton Bern, der vor allem als exportorientierter Industriestandort und Tourismusdesti­nation gilt.

Beispiel Umsatz: 44 von 100 bernischen Unternehmen erwirtschaften einen Jahresumsatz von weniger als 1 Million Franken. 54 Prozent erzielen 1 bis 10 Millionen Franken pro Jahr. Nur die restlichen 2 Prozent machen Geschäfte im Umfang von 11 Millionen bis zu 10 Milliarden Franken.

«Die Analyse zeigt eindrücklich, dass es in Bern zu wenig Hauptsitze von finanzkräftigen Firmen gibt», sagt Adrian Haas, Direktor des Handels- und ­Industrievereins (HIV) des Kantons Bern. «Es sind die Grossen, welche den Löwenanteil der ­Gewinnsteuern tragen.» Die ­Zahlen des HIV belegen, dass 6 Prozent der bernischen Firmen einen steuerbaren Gewinn ab 250'001 Franken ausweisen. Sie tragen somit 90 von 100 Franken der Einnahmen durch die Gewinnsteuer bei.

Auch der Direktor des mitgliederstärksten kantonalen Wirtschaftsverbands macht beliebt, die bernischen Firmen nach deren Qualität und nicht mengenmässig zu beurteilen. «Kleinstunternehmen mit keinen oder ganz wenigen Angestellten gibt es zahlreich, sie tragen aber nicht ­alle viel zur Wertschöpfung bei», sagt Christoph Erb von Berner KMU. Kriterien wie Anzahl ­Beschäftigte nach Branche seien hier aussagekräftiger.

Unter diesem Gesichtspunkt tritt die Bedeutung des Detailhandels tatsächlich in den Hintergrund. Die höchste Beschäftigtenzahl weisen im Kanton Bern stattdessen das halb staatliche Gesundheits- und Sozialwesen, das verarbeitende Gewerbe des Industriesektors und Dienstleistungen für Firmen auf.

Ob Blumengeschäft, Spital oder Zulieferer der Uhrenindus­trie – die Herausforderungen sind für alle bernischen Unternehmen gleich. Sie müssen in ihren Märkten bestehen und sind mit einem hohen administrativen Aufwand konfrontiert.

Viel Papierkram für Kleine

Anita Schär Liechti etwa wendet einen halben Tag pro Arbeits­woche auf, um den nötigen Papierkram zu erledigen. Davon gehen etwa zwei Stunden ver­loren, um der staatlich bedingten Bürokratie nachzukommen. «Ich habe beispielsweise die Abrechnung der Mehrwertsteuer gewechselt. Ohne Hilfe eines Buchhalters ist das nicht zu schaffen», sagt sie.

Weiter ärgert sie sich über die fordernde Art der Behörden. «Den Verzugszins für die Mehrwertsteuer verlangen sie umgehend. Wenn es aber darum geht, dass sie die Kinderzulagen für meine Mitarbeiterinnen auszahlen, dauert es eine gefühlte Ewigkeit.»

Hinzu kommt das harte Branchenumfeld: Blattwerk spürt die Konkurrenz der Grossverteiler, die durch ihre Grösse beim Einkauf die Preise für Blumen drücken können. «Wir unterscheiden uns durch unsere Kreativität, jeder Blumenstrauss ist eine Einzelanfertigung», sagt sie.

Dennoch wird es immer schwieriger, allein vom Verkauf von Blumen Löhne zu bezahlen und gute Geschäfte zu machen. Schär Liechti hat deshalb damit angefangen, auch Wohnzubehör zu verkaufen. Zudem stellt sie zwei anderen Firmen Ladenfläche zur Verfügung, die so gegen eine Abgabe ihre Produkte präsentieren können.

Schliesslich fungiert die ­Ladentheke als eine Art Rezeption für ein Gästehaus, das sich oberhalb des Geschäftslokals ­befindet. Mitgegründet hat die ­Wolke 4 Guesthouse AG ebenfalls Schär Liechti. In der Fachsprache der Betriebswirtschaft hat die Unternehmerin diversifiziert und nutzt Synergien.

Anita Schär Liechti sieht das anders: «Man muss eben innovativ sein!» (Berner Zeitung)