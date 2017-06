Darf ich während der Arbeit Musik hören?

1. Darf mir der Chef ver­bieten, während der Arbeit Musik zu hören?

Der Arbeitgeber hat das Recht, dem Arbeitnehmer Weisungen zu erteilen, die er nach Treu und Glauben befolgen muss. Die Weisungen des Arbeitgebers müssen jedoch sachlich und begründet sein. Will der Arbeitgeber ein Musikverbot am Arbeitsplatz ein­führen, muss er sich an das Verhältnismässigkeitsprinzip halten. Unverhältnismässig und damit unzulässig wäre das Verbot des Musikhörens zum Beispiel dann, wenn der Arbeitnehmer trotz ­Musikhören seinen Pflichten pro­blemlos nachkommen kann und dadurch andere nicht belästigt. Reduziert hingegen das Musik­hören die eigene Konzentrationsfähigkeit und die der anderen, ist ein Musikverbot zulässig. Halten Sie sich nicht an die Weisung des Arbeitgebers, riskieren Sie im Extremfall eine Kündigung.

2. Mir wurde ohne Begründung gekündigt. In letzter Zeit hatte ich oft Diskussionen mit dem Chef, weil ich meiner Meinung nach eine Lohnerhöhung bekommen sollte. Was kann ich tun?

Von Gesetzes wegen muss die Kündigung nicht begründet werden. Sofern Sie dies verlangen, muss Ihr Chef jedoch eine schriftliche Begründung nachliefern. Grundsätzlich besteht Kündigungsfreiheit: Ihr Chef darf Ihnen künden. Diese Kündigungsfreiheit findet ihre Grenzen jedoch bei der sogenannten missbräuchlichen Kündigung. Falls Sie davon ausgehen, dass Ihnen tatsächlich aufgrund Ihrer Forderung nach einer Lohnerhöhung gekündigt wurde, so können Sie die Kündigung anfechten. Es könnte eine sogenannte Rachekündigung vorliegen, die unzulässig ist. Wollen Sie sich wehren, müssen Sie vor Ablauf der Kündigungsfrist bei Ihrem Chef schriftlich Einsprache gegen die Kündigung erheben. Danach reichen Sie ein Schlichtungsgesuch am Sitz des Arbeit­gebers oder am Arbeitsort des Chefs ein. Wird Ihre Klage gut­geheissen, so wird die Kündigung nicht rückgängig gemacht. Ihr Chef hat Ihnen aber eine Ent­schädigung von bis zu maximal sechs Monatslöhnen zu bezahlen.

3. Ich arbeite 60 Prozent im kaufmännischen Bereich. Nun möchte ich gern zusätzlich eine Neben­beschäftigung im Bereich Eventmanagement annehmen. Auf was muss ich achten?

Massgebend ist, ob die Frage der Nebenbeschäftigung im Arbeitsvertrag geregelt wurde. Ist keine Regelung getroffen worden, so greifen die gesetzlichen Bestimmungen: Die Aufnahme einer Nebenerwerbstätigkeit ist dann unzulässig, wenn Sie Ihre Treuepflicht gegenüber dem Arbeit­geber verletzt. Dies ist dann der Fall, wenn Sie beispielsweise mit Ihrer Nebenbeschäftigung den Arbeitgeber konkurrenzieren. Oder wenn Sie wegen der Nebenerwerbstätigkeit derart über­müdet am Arbeitsplatz erscheinen, dass Sie nicht mehr ordnungsgemäss arbeiten können. Heikel ist auch, wenn der Ruf des Arbeitgebers beeinträchtigt wird. Liegt keiner dieser Fälle vor, können Sie die Nebenbeschäf­tigung annehmen, ohne Ihre Treuepflicht zu verletzen.

4. Warum bekomme ich für die Beerdigung der Schwester mehr freie Tage als für die Beerdigung des Schwiegervaters?

Gemäss Obligationenrecht sind dem Arbeitnehmer freie Stunden und Tage zu gewähren zur Er­ledigung dringender persönlicher Angelegenheiten. Dazu gehört der Todesfall von Familienmitgliedern. Berücksichtigt wird die Nähe der Verwandtschaft. So ­können Arbeitnehmende beim Tod eines Geschwisters oder eines Elternteils mehr freie Zeit einfordern als beim Todesfall eines entfernteren Verwandten wie der Schwiegereltern.

5. Mein Chef bezahlt mir immer den Lohn zu spät. Was kann ich tun?

Wer den Lohn nicht rechtzeitig Ende Monat erhält, kann sich dagegen wehren. Als Erstes muss man den Arbeitgeber schriftlich mahnen. Dabei setzt man ihm eine kurze Frist und verlangt Verzugszins. Das Gesetz schreibt 5 Prozent vor. Bleibt der Lohn trotz Mahnungen aus, kann man die Arbeit niederlegen, bis der Arbeitgeber bezahlt. Aber Achtung: Vor der Arbeitsniederlegung sollte man unbedingt einen Arbeitsrechtsspezialisten konsultieren, damit man nicht selber schadenersatzpflichtig wird.

6. Ich habe einen neuen Job gefunden und deshalb meinem Arbeit­geber gekündigt. Vor vier Jahren hatte ich ein Burn-out und fiel deshalb drei Monate aus. Darf mein Arbeitgeber dies im Zeugnis erwähnen?

Laut Bundesgericht darf eine Erkrankung im Arbeitszeugnis nur unter gewissen Voraussetzungen erwähnt werden: Die Krankheit hatte einen gravierenden Einfluss auf die Leistung oder auf das Verhalten des Arbeitnehmers. Oder der Arbeitnehmer war wegen der Erkrankung nicht mehr fähig, seine Aufgaben zu erfüllen, und hat deshalb gekündigt. Beides ist bei Ihnen nicht der Fall. Deshalb darf Ihre damalige Krankheit im Zeugnis nicht erwähnt werden.

7. Mir wurde auf Ende Juli gekündigt. Ich arbeite nach Jahresarbeitszeit und habe das Soll bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses bereits erreicht. Muss ich nun weiter arbeiten gehen, und waspassiert mit den Überstunden?

Wenn Sie trotz Erfüllung Ihrer Jahresarbeitszeit weiter arbeiten gehen, machen Sie Überstunden. Diese müssen Sie leisten, wenn sie Ihnen nach Treu und Glauben zugemutet werden können. In Ih­rem Fall dürfte die Weiterarbeit bis zum Ablauf der Kündigungsfrist durchaus zumutbar sein.

Die Kompensation der Überstunden durch Freizeit ist nur mit dem Einverständnis sowohl von Ar­beitgeber als auch Arbeitnehmer möglich. Liegt dieses nicht vor, so werden die Überstunden mit ei­nem Zuschlag von 25 Prozent ausbezahlt, sofern nicht im Arbeitsvertrag eine andere Regelung getroffen wurde. (Berner Zeitung)