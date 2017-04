Überbuchte Flüge – so kommen Sie zu Ihrem Recht

In den USA wurde ein Passagier mit Gewalt aus einem überbuchten Flugzeug gezerrt, weil die Gesellschaft freie Sitze für Crew-Mitglieder brauchte. Der Fall United Airlines zeigt: Gerade an Feiertagen und in den Ferien überbuchen Fluglinien ihre Maschinen systematisch. Auch in Europa sind an Ostern Tausende Fluggäste von Überbuchungen betroffen. Doch viele Passagiere kennen ihre Rechte auf Entschädigung nicht.

Ein internationaler Dienstleister für die Rechte von Fluggästen rechnet allein in Europa über die Osterfeiertage mit mehreren Tausend überbuchten oder massiv verspäteten Flügen. Oft versuchen Airlines, Passagiere mit Gutscheinen billig abzuspeisen. «Nur etwa 10 Prozent der betroffenen Passagiere kennen ihre Rechte auf Entschädigung», sagt Sandra Rosenberg von refund.me. Die Rechtslage ist aber eindeutig: Die EU-Verordnung 261/2004 sieht bei Überbuchungen, Flugausfällen oder Verspätungen von mehr als drei Stunden Entschädigungszahlungen bis zu 600 Euro vor.

Rosenberg empfiehlt, alle Unterlagen zu sichern, am Flughafen Fotos von den Anzeigetafeln zu machen und sich nicht mit Gutscheinen abfertigen zu lassen. «Sie haben gute Chancen, eine höhere Entschädigung zu bekommen. Ihre Ansprüche können Sie bis maximal drei Jahre nach dem Vorfall durchsetzen», so Rosenberg. (nag/dapd)