Britische Elite-Universität sucht Lego-Professor

Für viele grosse und kleine Kinder wäre es wohl der Traumjob schlechthin: Die renommierte Universität in Cambridge schaut sich nach einem Lego-Professor um. Der Job auf der Insel hat jedoch einen ernsten wissenschaftlichen Hintergrund: In einem eigenen Forschungszentrum soll die Rolle des Spielens und und des Spieltriebs beim Lernen erforscht werden. Schon vor einem Jahr hatten die Universität und die Lego-Stiftung des dänischen Herstellers der bunten Plastik-Bausteine das Forschungszentrum für Spiel in Bildung, Entwicklung und Lernen (Pedal) ins Leben gerufen. Der neue Professor oder die neue Professorin soll es leiten. «Die Rolle des Spielens ist relativ wenig erforscht», sagte Pedal-Interimsleiterin Anna Vignoles dem «Guardian». Es werde behauptet, dass es beim Lernen helfe, wichtig und gut für das Kind sei. «All das könnte wahr sein, aber es gibt in Wirklichkeit wenig Beweise.» Das Forschungszentrum wolle diese Zusammenhänge nun genau erforschen.

Die ausgeschriebene Stelle hat – neben der gewiss interessanten Materie – eine weitere angenehme Begleiterscheinung: Sie ist mit umgerechnet 102'000 Franken recht nett entlöhnt. Bis am Freitag, 20. Januar, können sich Interessierte bewerben.

(jdr/fal/sda)