Die SNB macht 24 Milliarden Gewinn im 2016

Die Schweizerische Nationalbank schliesst gemäss vorläufigen Zahlen mit einem Überschuss von 24 Milliarden Franken ab. Der Gewinn auf den Fremdwährungspositionen betrug gut 19 Milliarden Franken. Auf dem Goldbestand resultierte ein Bewertungsgewinn von 3,9 Milliarden Franken, wie sie heute mitteilt.

Nach Berücksichtigung der Ausschüttungsreserve von 1,9 Milliarden Franken resultiert ein Bilanzgewinn in der Grössenordnung von gut 21 Mrd. Franken. Dies ermöglicht eine Dividendenzahlung von 15 Franken pro Aktie, was dem im Gesetz festgelegten maximalen Betrag entspricht, sowie eine Gewinnausschüttung an Bund und Kantone von 1 Milliarde Franken.

Zusätzlich 500 Millionen Franken

Bund und Kantonen steht zudem eine Zusatzausschüttung von maximal 1 Milliarde Franken zu für den Fall, dass die Ausschüttungsreserve nach Gewinnverwendung den Betrag von 20 Milliarden Franken übersteigt. Gemäss den provisorischen Zahlen dürfte diese Zusatzausschüttung für das Geschäftsjahr 2016 die Grössenordnung von einer halben Milliarde Franken erreichen, schätzt die SNB.

Die SNB hatte bereits zuvor gemeldet, dass sie die Zuweisung an die Rückstellungen für Währungsreserven erhöhen wird. Sie beträgt wie bereits gemeldet 4,6 Milliarden Franken. Nach der bis anhin gültigen Methode hätte die Zuweisung an die Reserve lediglich 2,2 Milliarden Franken betragen.

