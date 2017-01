Drei neue Valiant-Filialen am Genfersee

Expansion. Das ist das Ziel von Valiant-Chef Markus Gygax. Er will die Berner Regionalbankengruppe zu einer gesamtschweizerisch tätigen Bank ­machen. Am Donnerstag hat die Bank angekündigt, dass sie in der Romandie künftig mit drei neuen Filialen präsent sein will.

Im Herbst 2017 wird sie eine neue Geschäftsstelle in Morges eröffnen. In Nyon und Vevey sind weitere Neueröffnungen im Jahr 2018 vorgesehen. Die Wahl der Standorte ist kein Zufall: Die drei neuen Filialen liegen im Genferseebecken, wo die Wirtschaft stark wächst.

Valiant stellt im Rahmen dieses Expansionsschritts sechzehn zusätzliche Mitarbeiter für die ­Romandie an. In den Filialen wird Valiant je drei Mitarbeiter beschäftigen. Zudem will sie den Fokus auf Firmenkunden setzen und stellt sieben neue Kunden­berater für kleinere und mittlere Unternehmen ein. Diese Banker sind vorwiegend mobil unterwegs und beraten die Unternehmer in ihrem Betrieb.

Valiant ist seit 2007 in der ­Romandie präsent. Damals eröffnete die Bank eine Filiale in der Stadt Freiburg. (sny)