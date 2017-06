Flughafen Bern AG verteilt Reisegutscheine statt Dividende

Die Flughafen Bern AG hat an der Generalversammlung am Donnerstagabend in einem Hangar in Belp für 2016 einen Gewinn von knapp 100'000 Franken präsentiert. Das ist gut ein Drittel weniger als die 147'000 Franken im Vorjahr.

Dank höheren Erträgen aus der Geschäftsfliegerei konnten die Einbussen beim Linienverkehr und in der Kleinaviatik zwar mehr als wettgemacht werden. Allerdings stiegen die Abschreibungen um 7 Prozent auf 1,9 Millionen Franken.

Den Gewinn trägt die Flughafen Bern AG auf die neue Rechnung vor, womit in diesem Topf nun 938’000 Franken sind. «Damit wäre das Ziel der Dividendenfähigkeit zwar erreicht», sagte Verwaltungsratspräsident Beat Brechbühl. Nach langer Diskussion habe der Verwaltungsrat aber entschieden, doch keine Dividende an die Aktionäre auszuschütten.

Denn es stünden grössere Investitionen an und die Lage sei labil, wie die Entwicklung bei den Passagierzahlen zeige. Als Zeichen der Dankbarkeit sollen die Aktionäre per Brief einen Gutschein für das Fliegen ab Bern erhalten, wie Brechbühl an der Generalversammlung ankündigte, ohne Zahlen zu nennen.

Reisegutscheine von Flyaway Travel

Flughafen-Direktor Mathias Gantenbein sagte auf Anfrage, je nach Zahl der gehaltenen Aktien belaufe sich der Gutschein auf mindestens 100 Franken und maximal 1000 Franken. Das Guthaben kann einzig beim Berner Flughafen-Reisebüro Flyaway Travel eingelöst werden.

Verwaltungsratspräsident Brechbühl gab weiter zu bedenken, dass die erwirtschafteten Mittel nicht ausreichten, die weitere Modernisierung zu finanzieren. Derweil seien sowohl die vierte Ausbauetappe als auch der satellitengestützte Anflug durch Einsprachen und Beschwerden verzögert worden.

Da sie bei Nebel oft nicht landen konnte, hat die Fluggesellschaft Skywork kürzlich angekündigt, im kommenden Winterflugplan auf die besonders gefährdeten Abendflüge nach Bern zu verzichten. (Berner Zeitung)