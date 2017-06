Millionen für edlere Zimmer

Beat Sigg ist stolz. «2016 war das Jahr der Weichenstellungen», sagt er in der Lobby des Berner Hotels Bellevue Palace. Der Chef der Hotelgruppe Victoria-Jungfrau Collection erzählt, was das Unternehmen in den letzten ­Monaten umgesetzt hat und was es noch vor hat.

Es ist eine Art Zwischenbilanz darüber, ob die Aevis-Victoria-Gruppe als neue Besitzerin der Hotelgruppe ihre bei deren Übernahme gemachten Versprechen eingelöst hat. Die Westschweizer Spital­betreiberin ­Aevis hat die Victoria-Jungfrau-Gruppe im Jahr 2014 nach einem harten ­Bieterkampf übernommen.

Das Versprechen

Aevis-Victoria, wie die Gruppe mittlerweile heisst, wird von zwei Köpfen geprägt: zum einen vom reichen französischen Unternehmer ­Michel Reybier, der seit bald 40 Jahren in Genf wohnt, und dem umtriebigen operativen Chef ­Antoine Hubert.

Sie halten eine Mehrheit an Aevis-Victoria. Bei der Übernahme stellten sie in Aussicht, dass sie einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag in die Hotels investieren wollen.

Umbau von 40 Zimmern

Reybier und Hubert hielten nach der Übernahme an Beat Sigg als Chef des Hotelgeschäfts fest. Dieser hat mittlerweile ein Investitionsbudget erhalten. Er konnte im Victoria-Jungfrau in Inter­laken 4 Millionen Franken für die Renovation von 40 Zimmern einsetzen.

Das macht im Durchschnitt einen Betrag von 100 000 Franken pro Zimmer. Der Umbau war gerade rechtzeitig für das Swiss Economic Forum von ­Anfang Juni fertig. Die Renovation von weiteren Zimmern ist ab kommendem Oktober geplant.

Bei diesem Hotel ist die Gruppe auch Immobilienbesitzerin des Hotels. Sie muss also die Renovation aus eigenen Mitteln finanzieren. Einen Teil des Geldes ­haben die Verantwortlichen für den Einbau von Klimaanlagen eingesetzt.

«Die Sommer werden auch in Interlaken immer wärmer. Und der internationale Gast erwartet in einem Fünfsternhaus ­heute eine Klimaanlage», erklärt Sigg.

Auch die Badezimmer waren Teil des Renovationsprogramms: «Die Gäste haben heute ganz ­andere Ansprüche. Die Badezimmer müssen heute grösser sein, als dies früher üblich war», betont Sigg.

Wo es möglich war, wurden die Badezimmer vergrössert. Und schliesslich haben die Verantwortlichen die Zimmer mit modernen Unterhaltungselektronikanlagen und Internetanschlüssen ausgestattet.

Neues Gartenrestaurant

Das Unternehmen hat auch das Angebot an Restaurants vergrössert. Im Juni 2016 hat sie das neue Restaurant The Garden eröffnet, das nur bei schönem Wetter offen ist. Dieses bietet den Gästen einen Blick auf das Bergpano­rama.

Die Speisekarte ist ein­facher als im Restaurant La Terrasse, und die Preise sind für ein Fünfsternhotel moderat: So gibt es ­Pizza für 18 bis 28 Franken. «Wir haben gesehen, dass dieses Angebot einem ­Bedürfnis entspricht», zieht Sigg Bilanz.

Preisdruck in Bern

Die Victoria-Jungfrau-Gruppe betreibt ausserdem das Hotel Bellevue Palace in Bern. Das Haus gehört der Eidgenossenschaft. Das hat für Aevis-Victoria den angenehmen Nebeneffekt, dass sie als Mieterin kein Geld für Renovationen ausgeben muss.

Und die Eidgenossenschaft ist nicht knausrig, wenn es um das Bellevue geht. Dies auch, weil das Haus für Staatsempfänge dient. Alle 105 Zimmer sind erst kürzlich renoviert worden.

In Bern zeigt sich aber auch, dass es nicht einfach ist, alle vom Duo Reybier/Hubert gesteckten Ziele zu erreichen. So forderten sie, dass die Hotels längerfristig höhere Preise pro Nacht erzielen müssen. Doch die Gruppe kann sich diesem Ziel nur schrittweise annähern: Im vergangenen Jahr konnte die Gruppe den durchschnittlichen Ertrag pro Zimmer nur leicht von 366 auf 372 Franken steigern.

Preiserhöhungen lassen sich laut Sigg in Bern nur schwer durchsetzen: «Ein gewisser Preisdruck ist da», erklärt er. Sigg will keine Namen nennen, aber es ist klar, dass er damit vor allem den Schweizerhof meint.

Pläne mit der «Münz»

Grösserer Ausbaubedarf besteht im Bellevue Palace laut Sigg nicht. Aber es gibt diverse Punkte, die er angehen möchte. Bei grösseren Anlässen machen die Teilnehmer jeweils im Foyer im Eingangsbereich Pause. Dann kommt es vor, dass sich Gäste im Restaurant vom Geräusch­pegel der Gespräche gestört fühlen.

Sigg will Lösungen prüfen, wie das Hotel den Bereich der sogenannten Münz besser nutzen kann. Dabei handelt sich um den Gebäudeteil, welcher der Kirchenfeldbrücke am nächsten liegt und heute noch zu wenig ­genutzt wird.

Die Auslastung der Zimmer im Bellevue hat sich verbessert. Zahlen nennt Sigg indes ­keine. Er wünscht eine bessere Positionierung der Stadt Bern: «Die Destination muss noch besser vermarktet werden», betont er. Dabei setzt er grosse Hoffnungen auf die neu gegründete Organi­sation Bern Welcome.

Grossumbau in Zürich

Eine grosse Baustelle wird ­da­gegen das Eden au Lac in Zürich, das der Victoria-Jungfrau-Gruppe gehört. Schon seit längerem plant sie einen Umbau. Bald ist es nun so weit: Mitte ­Oktober wird das Hotel geschlossen und während einer Umbauzeit von 8 Monaten totalrenoviert. Die Gruppe investiert hier einen zweistelligen Millionen­betrag.

Das Unternehmen betreibt ausserdem das Palace in ­Luzern. Auch dieses wird für einen Umbau geschlossen – im November für 18 Monate. Der chinesische ­Besitzer des Hotels Yunfeng Gao soll 100 Millionen Franken für den Umbau investieren. Diese Summe zeigt, wie teuer der Unterhalt der Immobilien in der Luxushotellerie ist.

An Investitionsbedarf wird es also Michel Reybier und Antoine Hubert mit ihrer Aevis-Victoria-Gruppe also auch in nächster Zeit nicht fehlen. (Berner Zeitung)