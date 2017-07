ÖV führt Frühbucherrabatt ein

Die öffentlichen Verkehrsbetriebe führen im Herbst ein neues Spar-Billett ein. Zu haben die die neue Tageskarte ab 29 Franken, wie die Tarifgemeinschaft Direkter Verkehr Schweiz (ch-direct) heute mitteilte. Gekauft werden kann die Karte bis zu 30 Tage vor der geplanten Reise, und zwar auch ohne Halbtax-Abonnement. Das Billett, das nur im Internet und via Handy gekauft werden kann, ersetzt den 9-Uhr-Pass und Rabatt-Tageskarten im Multipack.

Je nach Reisetag sind die Kontingente unterschiedlich gross. Wer früher kauft, erhält die Karte günstiger. Spar-Tageskarten sind allerdings nur über die Verkaufskanäle Web und Mobile erhältlich.

Keine Erhöhung der Fahrpreise

Bald nicht mehr geben wird es hingegen zwei andere Billett-Typen: die ab 9 Uhr gültige Tageskarte und die Tageskarten im Multipack. Beide werden zum Fahrplanwechsel aus dem Sortiment gekippt.

Die ÖV-Branche will mit der Sparkarte den Freizeitverkehr attraktiver gestalten und neue Kunden anlocken. Mit der Neuerung werde den Anliegen von Kunden sowie Konsumentenorganisationen Rechnung getragen, schreibt ch-direct.

Die Branche hat zudem entschieden, im kommenden Jahr auf nationaler Ebene die Fahrpreise nicht zu erhöhen. Die höheren Trassenpreise hätten mit dem Fahrpreis-Anstieg vom Dezember 2016 zwar nicht vollständig kompensiert werden können, schrieb ch-direct. Dank Kostensenkungsmassnahmen und Effizienzsteigerungen in der Branche könne aber doch - vorderhand - auf Preiserhöhungen verzichtet werden.

SBB führt neue Perronanzeige ein

Mit einer neuen Generation von Perronanzeigen will die SBB die Kunden besser und gezielter über die Situation im Bahnbetrieb informieren. Heute wurden die ersten Anzeiger in Freiburg installiert.

Neue Anzeigen: Die SBB will Kunden besser informieren. (Video: Tamedia/SDA)

Der neue Bildschirm ist in zwei Abschnitte unterteilt und deshalb flexibel einsetzbar. Der linke Teil bleibt statisch, während der rechte periodisch wechselt. Zwei bis vier verschiedene Anzeigen können sich in Abständen von rund 15 Sekunden abwechseln, wie die SBB in einer Mitteilung schreibt.

Damit ist es möglich, Informationen zu Störungen, über die nächsten Züge oder geplante Baustellen anzuzeigen. Auch Gleisänderungen würden auf diese Weise kommuniziert, was hörbehinderten Menschen zu gute kommen soll.

Die neuen Anzeiger werden nach und nach die mechanischen Fallblattanzeiger ersetzen, von denen es schweizweit noch 800 gibt. Die übrigen Bildschirme mit LCD-Technologie sollen am Ende ihrer Lebensdauer ersetzt werden.

Bis Ende 2018 will das Bahnunternehmen auf der Ost-West-Achse 180 neue Anzeiger installieren, zuerst in den Bahnhöfen in Gossau SG, Flawil SG, Uzwil SG, Genf und am Flughafen Genf. Laut eigenen Angaben steigert die SBB mit den neuen Perronanzeigern auch die Effizienz. Die Beschaffungs- wie auch die jährlichen Betriebskosten seien tiefer als bisher. (sep/sda)