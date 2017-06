Spitäler sollen nicht mehr Richter spielen

Mit gutem Grund müssen Richter oder Personen in Entscheidgremien in den Ausstand treten, wenn schon nur der Verdacht der Befangenheit aufkommen könnte. Für Spitäler gelten oft andere Regeln: Läuft bei einer Operation etwas schief und der betroffene Patient verlangt Schadenersatz vom Spital, so entscheidet dieses in erster Instanz über die Forderung, sofern es sich um einen Staatshaftungsfall handelt.

Was einem Laien stossend erscheinen mag, entspricht einer bestimmten juristischen Logik. Richtet sich die Forderung gegen den Staat oder Organisationen, die wie der Staat haften, geht es um Verwaltungsrecht. Bei anderen Schadenersatzklagen gibt das Zivilrecht den Takt vor.

Die Verfahren unterscheiden sich stark. Im Staatshaftungsverfahren erlässt der Staat auf ein entsprechendes Gesuch hin in erster Instanz eine Verfügung. Öffentliche Organisationen des kantonalen Rechts und private Organisationen oder Personen, die unmittelbar mit kantonalen öffentlichen Aufgaben betraut sind, haften wie der Staat nach Staatshaftungsrecht für den Schaden, den ihre Organe oder ihre Angestellten in Erfüllung ihrer Aufgabe Dritten widerrechtlich zugefügt haben. Das kann auch ein Spital sein, sofern es über einen öffentlich-rechtlichen Leistungsauftrag verfügt. Im Zivilrecht kommt hingegen der Fall vor ein Gericht, das unter anderem auch Zeugenbefragungen durchführt.

Neu nur noch das Zivilgericht

Das soll sich ändern. Denn in der Praxis hat sich dies nicht bewährt. Einerseits gibt der Interessenkonflikt Anlass zu Kritik,und andererseits sind Spitäler überfordert, wenn sie auch noch Schadenersatzbegehren beurteilen müssen. In Zukunft soll in solchen Fällen stets das Zivilgericht entscheiden. Eine entsprechende Änderung des Personalgesetzes ist in Vorbereitung. Noch bis zum 16. Juni können Interessierte im Rahmen der Vernehmlassung zum Entwurf Stellung nehmen.

Auf diese Weise liessen sich auch schwierige Abgrenzungsfragen beseitigen. Denn heute verfügen Spitäler nur erstinstanzlich, wenn es um die obligatorische Grundversicherung geht. Sobald eine Behandlung über die Grundversicherung hinausgeht oder wenn ein Vertrag einzig zwischen Arzt und Patient besteht, kommen andere Verfahren zum Zug. Davon gibt es heute drei Varianten, je nach Ausgangslage gelten Staatshaftungsrecht, spezialgesetzliches öffentliches Recht oder Zivilrecht. Das macht die Arbeit selbst für Juristen kompliziert und unübersichtlich.

Bei der Staatshaftung lässt sich die Verfügung eines Spitals als Grundlage für ein Anfechtungsstreitverfahren interpretieren. Sie ist ein erster Entscheid über das Schadenersatzbegehren, der es den betroffenen Patienten ermöglicht, zu entscheiden, ob sie überhaupt und wie sie vor Verwaltungsgericht dagegen vorgehen wollen.

Präjudizierender Entscheid?

Anwalt Rémy Wyssmann ist da skeptisch. Er vertritt derzeit einen Klienten, der wegen eines Eingriffs am Rücken gegen die Spitäler Frutigen Meiringen Interlaken (fmi) AG Schadenersatz geltend macht. Die fmi lehnten die Forderungen auf Schadenersatz und Genugtuung ab und liessen sich bei ihrem Entscheid von einem Rechtsexperten ihrer Haftpflichtversicherung beraten. Das ist durchaus üblich, ist eine Spitalleitung doch vor allem mit der operativen und strategischen Leitung beschäftigt und nicht auf Rechtsfragen spezialisiert.

Da die Versicherung wenig Interesse habe, hohe Beträge an den Patienten auszuzahlen, verlangte Wyssmann, dass das Entscheidgremium der fmi bei der inhaltlichen Prüfung dieses Falls in den Ausstand tritt. Die Verfügung des Spitals ist nach seiner Einschätzung eine massgebliche Weichenstellung. «Denn der Sachverhalt wird vom belangten Spital in der ersten Instanz präjudizierend selber festgelegt, und dieser lässt sich in der zweiten Instanz erfahrungsgemäss fast nicht mehr berich­tigen.»

Mit dem Vorschlag der Regierung könnten die erwähnten Probleme gelöst werden. Alle Ansprüche aus Spitalhaftung würden in erster Instanz vor dem Zivilgericht behandelt. So müssten Spitalleitungen nicht mehr erstinstanzlich verfügen. Zudem entfiele die im Einzelfall schwierige Abgrenzung zwischen öffentlichem Recht und Zivilrecht. (Berner Zeitung)