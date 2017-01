Mit klugen Rezepten gegen das Malaise

Die angebliche Elite der Welt hatte in dieser Woche in Davos viel zu ­besprechen. Die gegen 3000 Teilnehmer hatten mit dem Brexit und der Wahl von Donald Trump zwei einschneidende Ereignisse zu verdauen, die kaum einer von ihnen vor einem Jahr voraus­gesehen hatte. Zudem haben in vielen Ländern rechtspopulistische Parteien zugelegt. All diese Entwicklungen stehen im krassen Gegensatz zu der Welt, wie sie sich die WEF-Teilnehmer vorstellen.

Die Diskussionen in Davos haben eines gezeigt: Der Erfolg des Populismus – sei er von rechts oder in den Südländern Europas von links – hat je nach Land verschiedene Gründe. Der Auslöser ist nicht einfach ein Abwehrreflex gegen die ­Globalisierung. In Deutschland war es wohl vor allem das Gefühl des Ausgeliefertseins gegenüber einem Strom von Flüchtlingen im vergangenen Jahr. In Grossbritannien spielten Ressentiments gegen die Einwanderer aus osteuropäischen Ländern eine wichtige Rolle. Verbunden mit dem Gefühl, zur Einwanderung nichts sagen zu können.

Wieder anders sieht es in den südlichen Euroländern aus. Der Wirtschafts-Nobelpreisträger Joseph Stiglitz hat es in Davos wie folgt zusammengefasst: «Die Politiker haben den Leuten in diesen Ländern versprochen, dass ihnen der Euro und die Globalisierung Wohlstand bringen ­wer­den. Doch jetzt sehen sie, dass ihre Länder in einer tiefen Rezession stecken. Das hat zu einem steigenden Misstrauen der Bevölkerung gegen die Elite geführt.»

Wiederum anders liegen die Ursachen in den USA: Die verschiedenen Bundesstaaten haben sich über viele Jahre mit zwei Geschwindigkeiten entwickelt, was die Ungleichheit der Verteilung vergrössert hat. Zu den Verlierern gehörte vor allem die Arbeiterschicht in den Staaten, die nicht an den Küsten liegen. Und für diese Arbeitnehmer gibt es nur ein löchriges Auffangnetz. Die Zahlung von Arbeits­losengeldern ist zeitlich stark begrenzt, Weiterbildungsangebote gibt es kaum.

Die Populisten haben nun naturgemäss Antworten auf diese Probleme, die beim Volk gut ankommen. Die Mehrheit der Briten hat sich für den Brexit entschieden. Seit dem Entscheid ist den Briten indes immer klarer geworden, was es bedeutet, Hunderte von Vertragswerken zu zerreissen. Immerhin: Grossbritannien wird seinen Weg machen, wenn es ein Land bleibt, das gegenüber der Welt sehr offen ist. So wie es Premierministerin Theresa May diese Woche angekündigt hat. In den USA setzt Donald Trump auf eine Einschränkung des Freihandels. Das tönt nach Stärke und Selbstbestimmung. Doch die US-Konsumenten werden in der Form von höheren Preisen die Zeche für diese Politik zahlen.

Die Briten und die Amerikaner wollen nun also die Rezepte der Populisten ­anwenden. Viel Glück, kann man da nur ­sagen. Europa hat dagegen die Chance, mit klugen Rezepten die Probleme an­zugehen. Ein zentraler Punkt sind Investitionen in die Bildung. Da gibt es zwei ­Ansatzpunkte: Länder wie die Schweiz und Deutschland beweisen, dass ein gutes ­Berufsbildungssystem ein wirksames ­Mittel gegen die Jugendarbeitslosigkeit ist. Die EU sollte diejenigen Länder, die über kein solches System verfügen, bei dessen Einführung unterstützen. Zudem ist Europa gefordert, eine Offensive im Bereich Softwareprogrammierung zu starten. Da ist die Schweiz mitgemeint.

Nach wie vor eine offene Baustelle ist das ­Eurokonstrukt: Es braucht in den Euroländern eine schonungslose Diskussion darüber, ob eine Aufspaltung des Währungsgebietes in einen Nord- und einen Südeuro nicht angezeigt ist. Denn mit dem heutigen System können die Südländer ihre Wettbewerbsfähigkeit nicht mehr durch eine Abwertung zurückerlangen. Hier wären die Eurostaaten gut ­beraten, auf den Rat von Nobelpreisträger Joseph Stiglitz zu hören. (Berner Zeitung)