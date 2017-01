Shakira begeistert mit ihrer Leidenschaft

Für den durchschnittlichen Musikkenner ist Shakira eine kolumbianische Popsängerin, die mit eingängigen Popsongs Weltruhm erlangt hat. Fussballkenner wissen vielleicht noch, dass sie mit dem Barcelona-Verteidiger Gerard Piqué verheiratet ist.

Doch Shakira hat mehr zu bieten. Das zeigte sie am Montag- und dann am Dienstagabend am WEF in ­Davos. Schon eine halbe Stunde vor Türöffnung für den kleinen Konferenzsaal bildete sich eine Schlange. Auf dem Programm steht ein Gespräch mit der Sängerin. Frauen sind in der Mehrheit. «Ich will ihre Leidenschaft, die sie bei der Verleihung der Crystal Awards ausgestrahlt hat, nochmals erleben», sagt eine WEF-Teilnehmerin aus Indien.

Shakira hat am Montagabend von Hilde Schwab den Crystal Award erhalten. Mit dem Preis zeichnet die Schwab-Stiftung Künstler aus, die sich wohltätig engagieren. Mit ihrer mitreissenden Rede begeistert sie die Teilnehmer.

Nach der Preisverleihung taucht sie noch am Empfang für Journalisten auf und wird emotional: «Ich bin jetzt selbst Mutter. Unser jüngster Sohn Sasha war eine Zeit lang krank. Da musste ich an all die Mütter denken, welche nicht die ­Möglichkeit haben, die Krankheiten ihrer Kinder zu behandeln. Das bricht mir das Herz», sagt sie.

Bereits mit 18 Jahren hat Shakira gehandelt. Mit dem Geld, das sie dank des grossen Erfolgs ihres ­Albums «Pies descalzos» verdient hat, gründet sie ihre gleichnamige Stiftung. Deren Ziel ist es, ­benachteiligten Kindern in ihrem Heimatland Kolumbien eine ­gute Schulbildung zu geben.

Auslöser dieser Gründung war ein schockartiges Erlebnis: «Als ich sieben Jahre alt war, verlor meine Familie alles. Mein Vater war im Juwelier­geschäft tätig und hat ein paar falsche Entscheidungen getroffen», erzählt sie an der Veranstaltung vom Dienstag. In dieser Zeit brachte sie ihr Vater auf einen Spielplatz, wo viele Waisenkinder waren. «Einige von ­ihnen schnüffelten Leim. Die ­anderen taten schlimme Dinge. Da schwor ich mir, dass ich einmal ­etwas für solche Kinder tun werde, sollte ich die Möglichkeit ­dazu haben», erzählt sie.

Auch bei ihrer humanitären Arbeit ist Shakira ehrgeizig: «Ich will moderne Schulen bauen», sagt sie. Wichtig ist ihr auch, dass die Kinder in der Schule essen ­können. Bei ihrer Arbeit müsse ihre Stiftung indes viele Schwierigkeiten überwinden: Vielerorts sei die Infrastruktur schlecht, und es fehle an Strassen oder an Strom. «Und viele Kinder sind Opfer von Gewalt geworden oder haben ein Familienmitglied verloren», ergänzt sie.

Shakira will mit ihrem Auftritt auch anderen Mut machen, ­etwas zu tun. «Dazu muss man nicht eine ­Berühmtheit sein.» Stefan Schnyder, Davos