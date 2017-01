So schätzt Kissinger die Weltlage ein

Für den Tag der Amtseinführung von Donald Trump als US-Präsident hat WEF-Gründer Klaus Schwab einen besonderen Gast zum Gespräch geladen: Henry Kissinger. Schwab kennt den 93-jährigen Doyen der US-Aussenpolitik seit seinem Studienaufenthalt in Harvard vor genau 50 Jahren. Bald darauf wurde Kissinger zunächst nationaler ­Sicherheitsberater von Präsident Nixon und später Aussenminister von Präsident Ford.

In diesen Jahren leitete er die Normalisierung der chinesisch-amerikanischen Beziehungenein und war Wegbereiter des ersten Vertrags zur Rüstungs-begrenzung mit der Sowjetunion. Und: Sogar Trump soll Kissinger um Rat gefragt haben. Man durfte also gespannt sein, was ein Mann mit diesem Erfahrungsschatzzur Welt im Jahr 2017 zu sagen hat.

Als Erstes wollte Schwab von Kissinger wissen, wie er die Rede des chinesischen Präsidenten am WEF einschätze. Xi Jinping habe eine wichtige Grundsatzrede gehalten, sagte Kissinger. Er habe ein Konzept für die weitere Globalisierung und ihre spezifischen Herausforderungen vorgelegt. Das Wichtigste sei, dass China sich am Aufbau einer neuen internationalen Ordnung beteiligen wolle. Denn die bestehende Ordnung löse sich teilweise auf.

Auf die Frage, was er denn dem neuen US-Präsidenten in Bezug auf Russland raten würde, gab Kissinger seiner Hoffnung Ausdruck, dass die USA, Russland und Europa sich über die Grenzen von militärischen Druckversuchen einigen könnten. «Das ist eine der wichtigen Aufgaben der neuen US-Regierung.»

Auf die Frage, was Kissinger den Europäern raten würde nach den abfälligen Äusserungen Trumps über die transatlantische Partnerschaft, entgegnete Kissinger, diese sei immer noch unentbehrlich. Die Institutionen müssten aber an die gegenwärtigen Probleme angepasst werden. Beide Seiten seien gefordert. Die USA dürften sich nicht zurückziehen. Die Europäer müssten mehr Verantwortung übernehmen. «Europa hat zu viel Aufgaben den USA überlassen.» (Berner Zeitung)