Der Krebs erschüttert auch die Seele

«Ups, das hab ich mir anders vorgestellt», lacht eine Patientin, als sie den Raum O 111 im Bettenhochhaus des Inselspitals betritt. Neun Stühle stehen im Kreis. Auf einem sitzt Psychoonkologin Christiane Jenemann (41), die das kostenlose Angebot des Tumorzentrums Bern ins Leben gerufen hat.

Die anderen Stühle sind noch nicht besetzt. Die Patientin ist der erste Gast an diesem Abend mit dem Thema «Fatigue – Müdigkeit». «Ich dachte, es gebe eine Vorlesung, an der man höchstens am Ende noch Fragen stellen kann», wundert sich die kranke Frau. Sie sei eher zurückhaltend, wenn es darum gehe, in kleinerem Rahmen zusammen zu sein. «Aber wir werden sehen», schmunzelt sie, die hier Ruth Stoll heissen soll.* «Eine Selbsthilfegruppe würde ich nie be­suchen.»

Nach ihr kommen noch vier weitere Gäste, um sich über das Thema des Abends zu informieren, sich auszutauschen oder Fragen zu stellen. Das Angebot des Inselspitals richtet sich an Krebskranke und ihre Angehörigen. Eine Anmeldung ist nicht nötig, und es gibt insofern auch keine Verpflichtung. Man kann einfach die Themen besuchen, die einen persönlich interessieren. Teilnehmen können Patienten mit unterschiedlichen Krebsdiagnosen, unabhängig vom Stadium ihrer Erkrankung.

Lachen erlaubt – trotz allem

Da das Angebot am Inselspital gerade erst angelaufen ist, weiss Initiantin Jenemann, eine ausgebildete Ärztin und Psychiaterin, an diesem Abend nicht, wie viele Interessierte anwesend sein werden. «Der Raum ist offen für alle Interessierten. Also nicht nur für Patienten des Inselspitals.» Behandelt würden verschiedene Themen.

Neben der Fatigue während oder nach der Chemotherapie und infolge der Krankheit werden weitere Themen angeboten, wie etwa Angst, Einsamkeit, Umgang mit persönlichen Be­lastungen, Therapieabschluss, Krebs und Bewegung, Ernährung oder beruflicher Wiedereinstieg.

«Letztes Mal kam ich traurig in die Gruppe», sagt Patientin Ulrike Fuchs*. «Als ich rausging, ­fühlte ich mich viel besser.» Der Austausch mit den anderen Patientinnen und einer Fachperson – Psychoonkologen sind ausgebildete Psychiater, Psychologen oder Psychotherapeuten –, persönlich Fragen zu stellen, würden ihr sehr helfen, sagt Fuchs. «Es ist hier wie in einer Selbsthilfegruppe – aber eben mit dem Unterschied, dass es fachliche Anleitungen gibt.»

Den meisten Patienten sieht man ihre Krankheit nicht an. Auch der jungen, auf den ersten Blick vital und fröhlich wirkenden Esther Stark* nicht. Bei der Vorstellungsrunde umreisst sie ihre Krankheit knapp: «Ich habe Hautkrebs und Metastasen im ganzen Körper. Es gibt keine Heilungschancen.» Kurz blitzt tiefste Traurigkeit in ihrem Gesicht auf. «Früher hatte ich so viel Energie, und mein Tag hatte zu wenig Stunden. Heute habe ich keine Energie mehr, und mein Tag hat zu viele Stunden.» Tränen steigen ihr in die Augen.

Sie verscheucht sie mit einer lachenden Bemerkung zu den Mitteilnehmern. Fast so, wie ein Kind mit einer Handbewegung die bösen Geister seiner Albträume verjagt. «Ich habe mich heute geschminkt», sagt die Teilnehmerin daneben. «So fühle ich mich besser.» Und die Patientin rechts von ihr sagt: «Ich hatte heute immerhin die Kraft, Staub zu saugen. Morgen putze ich das Bad.»

Eine der Patientinnen im Raum hat Brustkrebs. Eine andere leidet an Lungen-, eine an Magenkrebs. Sie haben manchmal kaum noch Kraft zu sprechen. Sind oft allein und froh, dass sie mit anderen Betroffenen über den Krebs sprechen können. «Ich ertrage es nicht mehr, wenn andere streiten», sagt eine der Patientinnen. «Ich sterbe bald. Weshalb soll ich meine Zeit dafür hergeben. Ich will sinnvollere Dinge tun.»

Ruth Stoll hat beide Brüste amputiert. Sie habe aber gute Heilungschancen und glaube daran, sagt sie. Zieht es sie denn nicht runter, wenn sie all die anderen, oft Todkranken sieht? «Das kann passieren», gibt sie zu. «Andere in ihrem Leiden zu erleben, ist schon sehr schmerzhaft.» Gerade wenn man körperlich noch nicht sehr stark sei, könne man Angst bekommen.

Vertraulicher Rahmen

Nach der ersten Gesprächsrunde erhalten die Patientinnen und Patienten Informationen zum Thema und die Möglichkeit, Fragen zu stellen. «Was in diesem Raum gesprochen wird, bleibt hier drin», sagt Christiane Jenemann. «Jede Aussage wird vertraulich behandelt.» Dass die Journalistin an diesem Abend dabei sein kann, ist ein Privileg und der Offenheit der Anwesenden zu verdanken. «Es ist sehr wichtig, dass Betroffene erfahren, dass es dieses Angebot gibt», sagt eine Teilnehmerin.

Nach dem Kurs sind sich die Patienten einig: «Die Ärztin ist sehr einfühlsam und behutsam. Wir sind nun schon das zweite Mal hier. Sie holt stets alle dort ab, wo sie sich befinden.» Der soziale Austausch sei sehr wichtig, erklärt Psychoonkologin Jenemann. «Unsere Gruppe soll dabei helfen, auch eigene Ressourcen und Fähigkeiten neu zu entdecken – zu erleben, dass man nicht auf sich allein gestellt ist.»

Raus aus dem Alltagskampf

Die geführte Gruppe ermögliche es ihr, so erzählt eine Patientin, auch mal rauszukommen aus diesem «Alltagskampfmodus» und einfach nur zu «sein». Durch den Austausch könne sie Kraft tanken. Beim Thema dieses Abends sähen die Teilnehmer zum Beispiel, dass es auch andere gebe, die den Hausputz vor lauter Kraftlosigkeit auf mehrere Tage verteilen müssen. Oder dass das Lesen einer Zeitung bereits ein Kraftakt sein könne. «Ich bin sogar müde, wenn ich gerade geschlafen habe», berichtet Ulrike Fuchs. Oder: «Wenn ich unterwegs bin, suche ich Stühle und Bänke, wo ich mich kurz hinsetzen kann.»

Schliesslich wendet sich die junge Hautkrebspatientin zur über 70-jährigen, genesenden Sitznachbarin: «Gestern war ich sehr schwach, konnte kaum noch aus dem Tram steigen. Du hättest mich bestimmt locker überholt.»



* Alle Namen von der Redaktion ­geändert (Berner Zeitung)