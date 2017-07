Ferien für die Füsse

Drei- bis viermal in seinem ­Leben umrundet im statistischen Durchschnitt jeder Mensch den Erdball. Mit den eigenen Füssen.Umso verwunderlicher ist es, dass viele Menschen ihren Füssen nur wenig Beachtung schenken. Das kann sich rächen, warnen Ex­perten. «Im Seniorenalter leidet bald jeder Zweite an Spreiz­füssen», sagt der Zürcher Arzt Christian Larsen. «Hornhaut am Ballen, breiter werdende Vor­füsse und diskrete Zehen­verformungen sind typische Alarm­zeichen des beginnenden Spreizfusses», warnt der Zürcher Anatom und Orthopäde.

Dabei ist der Spreizfuss – also die Verbreiterung des Vorderfusses – nur eines von vielen schmerzhaften Fussproblemen. Vor allem Frauen leiden oft unter dem sogenannten Hallux valgus, oft auch nur Hallux genannt, einem Schiefstand der Grosszehe, bei der sich das Grundgelenk des grossen Zehs nach aussen schiebt und dann als mehr oder weniger ausgeprägte Wölbung sichtbar wird.

High Heels könnenden Hallux fördern

Neben erblicher Veranlagung und Übergewicht stehen vor allem die von der Damenwelt (und zum Anschauen oft auch von den Herren) heiss geliebten High Heels in Verdacht, den Hallux zu begünstigen. In Stöckelschuhen mit richtig hohen Absätzen rutscht der Fuss nach vorne in die Spitze hinein. Dort werden die Zehen dann nicht nur ordentlich gequetscht, darüber hinaus wird der grosse Zeh auch noch aus seiner natürlichen Po­sition herausgedrängt und zur Seite gedrückt.

Das Körpergewicht kann sich so nicht mehr gleichmässig auf den gesamten Fuss verteilen, sondern lastet nun hauptsächlich auf dem vorderen Teil. Auf Dauer – das heisst, wenn nicht nur zu besonderer Gelegenheit, sondern sehr oft High Heels getragen werden – brechen die Fussgewölbe unter dieser Last im wahrsten Sinne des Wortes zusammen. Sie senken sich ab und spreizen sich dabei. Schmerzen, nicht nur in den Füssen, sondern auch in ­Waden, Knien und Hüften, ja sogar Rücken- und Kopfschmerzen können die Folge sein.

Gegensteuern lässt sich vor allem mit dem richtigen Schuhwerk, mit Einlagen, speziellen Massagen und Therapien oder im Notfall sogar mit einer Operation. Wer also Schmerzen hat oder sonst erste Anzeichen von Fussproblemen bei sich feststellt, sollte möglichst früh den Arzt aufsuchen. Je eher, desto besser.

Die Experten haben für viele Fussprobleme aber auch noch ­einen simplen Tipp auf Lager: Raus aus den Schuhen und barfuss laufen! Gerade in den Ferien bietet es sich ja nun wirklich an, am Strand, auf der Bergwiese oder aber auch zu Hause auf dem Teppich oder im Garten, die Schuhe einfach mal auszuziehen.

Barfusslaufen trainiert die Füsse und kann sogar schon ­vorhandene Schmerzen lindern ­helfen, denn bei jedem einzelnen Schritt muss sich der gesamte Fuss im wahrsten Sinne des ­Wortes auf den Untergrund einstellen.

So werden alle 28 Knochen im Fuss, sämtliche Muskeln, Sehnen und Bänder immer wieder aufs Neue der Bodenbeschaffenheit angepasst.

Barfusslaufen ist nicht für alle geeignet

Wer sich am Strand vor scharfkantigen Muscheln ängstigt oder Dornen und Insektenstiche auf der Sommerwiese fürchtet, sollte sich vielleicht einmal die sogenannten Barfuss­schuhe genauer anschauen. Sie sehen etwas gewöhnungsbedürftig aus, schützen jedoch die Füsse, ohne ­deren Beweglichkeit, Anpassungs- und Abroll­fähigkeit so einzuschränken, wie es normale Schuhe im Allgemeinen tun.

Vor allem Menschen mit Vorschädigungen – zum Beispiel ­Arthrose im Vor- und Mittelfuss oder Fersenprobleme –, Gefässerkrankungen und auch Diabetiker sollten vor dem Barfusslaufen am besten ihren Arzt ­aufsuchen. Er kann individuell entscheiden, ob das wirklich geeignet ist.

So oder so heisst es aber langsam mit dem Barfusslaufen zu beginnen und es nicht gleich zu übertreiben, denn nicht allen Füssen, die über Jahre hinweg ­anders programmiert wurden, bekommt die plötzliche Wellness auf Anhieb. Gerade bei Frauen, die bisher in sehr hohen Absätzen durchs Leben gestöckelt sind, kann es gut sein, dass sich die Achillesferse über die vielen ­Jahre hinweg an diese Situation angepasst, sprich verkürzt hat. In derartigen Fällen kann ausgiebiges Barfusslaufen eventuell sogar schmerzhaft sein.

Füsse können mal wieder durchatmen

Barfusslaufen hat aber noch einen Vorteil: Die Füsse können endlich einmal wieder richtig durch­atmen. Viele von ihnen schwitzen und müffeln Tag für Tag in modischen Plastik­schuhen vor sich hin, die alles andere als atmungsaktiv und feuchtigkeits­regulierend sind.

In diesem feuchtwarmen ­Klima findet der Fusspilz einen guten Nährboden. Auch Blasen können sich so leichter bilden. Ganz fatal kann es werden, wenn Kinderschuhe nicht richtig passen – und das ist sehr oft der Fall, haben mehrere Untersuchungen gezeigt. So würde schon in diesem frühen Alter der Grundstock für spätere Fussprobleme gelegt, warnen die Mediziner, und raten dazu, wenigstens alle drei Mo­nate die Passform der Kinderschuhe zu überprüfen.

Immerhin: Gerade die Kinder machen es ja ohnehin am ehesten richtig, und sie laufen in der Regel gerne barfuss – und zwar nicht nur in den Ferien.

(Berner Zeitung)