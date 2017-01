«Vitamin C kann sicher nicht schaden»

Schwelle zur Epidemie bereits überschritten

In der Schweiz sind viele mit der Grippe in das neue Jahr gestartet: In allen Regionen des Landes breitet sich die Infektionskrankheit aus. Die Neuerkrankungen steigen an.

In der vergangenen Woche meldeten Ärzte, die dem Meldesysteme für übertragbare Krankheiten (Sentinella-Meldesystem) angeschlossen sind, 51,7 Grippeverdachtsfälle auf 1000 Arztkonsultationen, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) schreibt. Dies entspricht 201 Fällen pro 100 000 Einwohner. In der Vorwoche hatte das BAG noch 153 Verdachtsfälle auf 100 000 Einwohner gemeldet. Laut BAG ist die aktuelle Phase die erste Hälfte der Grippewelle. Die Häufigkeit von Neuerkrankungen sei ansteigend. Der Schwellenwert von 64 Verdachtsfällen auf 100 000 Einwohner, bei welchem von einer Grippeepidemie die Rede ist, wurde bereits überschritten. Das ist viel früher als in vergangenen Jahren.