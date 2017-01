Das sollten Sie beim Füttern von Vögeln beachten

Seit Montagabend liegt auch im Flachland Schnee. Die Freude am Wintereinbruch geht bei so manchem Tierfreund auch mit einem Bedenken einher. Und zwar gegenüber der harzigen Nahrungssuche der Vögel. Deshalb werden dieser Tage haufenweise Futter für die gefiederten Zeitgenossen in Gärten und auf Balkonen bereit gestellt.

Pünktlich zur Stunde der barmherzigen Vogelfreunde gibt nun die Vogelwarte Sempach Tipps und Hinweise, die es beim Füttern zu beachten gibt. Insbesondere auf die Hygiene gelte es zu achten, damit könne verhindert werden, dass sich Vögel gegenseitig mit Krankheiten anstecken, die die Vögel schwächen oder sogar töten können.

Die Tipps der Vogelwarte lauten wie folgt:

Keine Restverwertung: Achten Sie grundsätzlich auf qualitativ einwandfreies Futter. Auf das Anbieten von Essensresten ist zu verzichten.

Augenmerk aufs Frühstück: Füttern Sie mässig, aber regelmässig. Bieten Sie das Futter schon frühmorgens an, denn der Energiebedarf ist nach überstandener kalter Nacht am grössten.

Wichtige Hygiene: Das Futter soll vor Schnee und Regen geschützt sein und so angeboten werden, dass die Vögel sich nicht hineinsetzen und hineinkoten können. Futterhäuschen mit Reservebehälter und Futterkrippen mit schmaler Sitzgelegenheit sind empfehlenswert, ebenso säulenförmige Futterautomaten.

Schutz vor Katzen: Platzieren Sie die Futterstellen so, dass die unmittelbare Umgebung etwa im Umkreis von 2-5 Meter freie Sicht bietet, damit nicht Katzen den Vögeln auflauern können.

