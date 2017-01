Den Bakterien auf der Spur

Auch wenn der Gedanke uns befremdet: Wir leben nicht allein. Wir teilen unseren Körper mit Billionen Bakterien, die Mundhöhle, Haut und Darm besiedeln. Rund eineinhalb Kilogramm wiegt unser sogenanntes Mikrobiom, also die Gesamtheit aller auf und in uns lebenden Bakterien. Die Bedeutung der Winzlinge wurde lange Zeit unterschätzt. Neuere Forschung zeigt, dass unsere Mitbewohner weit mehr Fäden ziehen als gedacht. Sie beeinflussen unsere Gesundheit, unser Gewicht und sogar unser Verhalten. Rob Knight, einer der Pioniere der Mikrobiomforschung, behauptet sogar: «Unsere Mikroben machen uns zu dem, was wir sind.»

Der 40-jährige Neuseeländer forscht an der Universität von San Diego (USA) und ist an mehreren grossen Mikrobiomprojekten beteiligt. Von 2007 an arbeitete er am «Human Microbiome Project» mit, das alle Gene des menschlichen Mikrobioms erstmalig charakterisierte. 2012 gründete er gemeinsam mit Fachkollegen «American Gut»: Für 99 Dollar kann jede Person eine Stuhlprobe einschicken, erhält die Analyse ihrer Darmflora und erweist der Wissenschaft zudem einen Dienst: Die Daten fliessen anonym in eine öffentlich zugängliche Datenbank. Mittlerweile existieren auch «British Gut» und «Australian Gut»; weltweit haben sich bis heute mehr als 10'000 Menschen an dem Projekt beteiligt.

Damit nicht genug, Knight ist auch Mitbegründer des «Earth Microbiome Project». Dessen ehrgeiziges Ziel: die Analyse von 200 000 Bakterienproben aus jeder erdenklichen Nische des Planeten. Wir haben mit Rob Knight über den aktuellen Stand der Forschung gesprochen:

Herr Knight, Sie sammeln Bakterienproben aus dem mensch­lichen Darm, dem Speichel von Echsen und von Computertastaturen. Was bezwecken Sie damit?

Prof. Rob Knight: Mikroben sind allgegenwärtig. Indem wir sie studieren, erkennen wir Verbindungen zwischen Menschen, Tieren, Pflanzen und der Umwelt, von denen wir nie ahnten, dass sie überhaupt existieren. Indem wir immer bessere Technologien entwickeln, um Bakterien zu identifizieren, unabhängig davon, wo sie leben, können wir in diese bisher unsichtbare Welt sehen.

In einem Teelöffel Erde leben Millionen Bakterien. Wie identifizieren Sie diese?

Viele Bakterien lassen sich im Labor bisher nicht züchten, die meisten Keime in unserem Darm zum Beispiel. Weswegen wir indirekte Methoden verwenden, um sie zu identifizieren. Wir nutzen dazu einen Teil ihres Erbguts, die sogenannte 16S ribosomale RNA. Der Abschnitt kommt in allen Bakterien vor, unterscheidet sich aber geringfügig von Art zu Art. Wir isolieren die DNA aus der Probe, sequenzieren sie und vi­sualisieren und vergleichen die Daten mit entsprechender Software. Die technischen Fortschritte der vergangenen zehn Jahre sind enorm. Was früher Jahre brauchte, geschieht heute in Tagen.

Was war Ihre bislang aufregendste Entdeckung?

Dass es eine Verbindung gibt zwischen Fettleibigkeit und Darmbakterien. Um das menschliche Mikrobiom zu erforschen, nutzen wir Mäuse, die unter keimfreien Bedingungen leben und kein eigenes Mikrobiom besitzen. Überträgt man diesen keimfreien, normalgewichtigen Mäusen die Darmbakterien übergewichtiger Mäuse, nehmen sie zu. Bislang ist es noch nicht gelungen, Mäuse mithilfe von Darmbakterien abnehmen zu lassen, aber das ist langfristig unser Ziel.

Es gibt auch Hinweise darauf, dass Darmbakterien das Gehirn beeinflussen. Wie kann das sein?

Diese Verbindung hätte tatsächlich niemand erwartet. Erste Hinweise stammen wieder aus Mausversuchen: Überträgt man schüchternen Mäusen die Darmbakterien von mutigen Artgenossen, werden die schüchternen ebenfalls mutiger. Auch Ängstlichkeit lässt sich auf diese Weise übertragen. Darmbakterien verdauen Nahrung, bauen Medikamente ab und produzieren Hormone. Denkbar ist, dass die entstehenden Stoffwechselprodukte über die Blutbahn ins Gehirn gelangen, wo sie die Konzentration bestimmter Neurotransmitter wie Serotonin beeinflussen, was Auswirkungen auf unser Verhalten hat.

Inwieweit sind die Ergebnisse aus Mäuseversuchen überhaupt auf den Menschen übertragbar?

Sie sind nicht eins zu eins übertragbar. Aber ein Mausmodell demonstriert eine biologische Möglichkeit.

Wenn man Ihnen die Mikro­biomdaten eines beliebigen Menschen vorlegt – was können Sie daraus erkennen?

Ich erkenne, ob der Mensch an bestimmten Krankheiten leidet, etwa an Diabetes. Ich kann mit 90-prozentiger Genauigkeit sagen, ob die Person übergewichtig ist oder schlank, und erkenne, ob sie sich vegetarisch ernährt oder lieber Fleisch isst. Grundsätzlich ist die Bakterienvielfalt beim Menschen riesig. Bis zu tausend Bakterienarten leben im menschlichen Darm. Während wir 99,9 Prozent unseres Genoms mit unserem Nachbarn teilen, können es nur 10 Prozent beim Mikrobiom sein. Noch wissen wir aber nicht, was die Unterschiede bedeuten.

Ihre Tochter wurde durch einen Notkaiserschnitt geboren, und Sie haben sie nachfolgend mit den Vaginalbakterien Ihrer Partnerin bestrichen. Warum?

Evolutionsbiologisch betrachtet, ist das sinnvoll: Bis zu Beginn des letzten Jahrhunderts wurde jedes Baby durch den Geburtskanal geboren und dabei zwangsläufig mit den Vaginalbakterien der Mutter benetzt. Babys, die durch einen Kaiserschnitt geboren ­werden, kommen stattdessen mit den Hautbakterien der Mutter in Kontakt. Kaiserschnittbabys haben ein leicht höheres Risiko für Asthma und Übergewicht – ob der unterschiedliche mikrobielle Start dafür verantwortlich ist, wissen wir zurzeit noch nicht.

Kann man sein Mikrobiom auch als Erwachsener beeinflussen?

Wir tun es täglich. Indem wir Fleisch essen oder Salat, Alkohol trinken, Medikamente einnehmen. Es geht darum, es gezielt positiv zu beeinflussen. Kurz gesagt haben eine ballaststoff- und pflanzenreiche Kost, Sport und Freilandaufenthalte einen positiven Effekt; Zucker, rotes Fleisch und Antibiotika einen gegenteiligen Effekt. Generell gilt: Eine geringe Vielfalt ist schlecht und mit vielen Krankheiten assoziiert. Studien an Ureinwohnern wie den Hadza und den Yanomami haben gezeigt, dass unser modernes Mikrobiom erheblich an Vielfalt verloren hat.

Was sind die aktuellen Herausforderungen in der Mikrobiomforschung?

Oft stellt sich das Problem der Kausalität: Sind die beobachteten Unterschiede im Mikrobiom die Ursache oder die Folge einer Erkrankung? Ausserdem entwickeln sich die Methoden rasend schnell: Wir produzieren ungeheure Mengen Daten – auf ein menschliches Gen kommen hundert bakterielle Gene – und müssen Software entwickeln, um die Daten zu interpretieren, und sie auch verbraucherfreundlich gestalten. Eines Tages sollen schliesslich Ärzte und Patienten sie so einfach nutzen können wie etwa ein GPS.

Was können wir von der Mikrobiomforschung in den nächsten zehn Jahren erwarten?

Das Mikrobiom wird in Verbindung gebracht werden mit weiteren chronischen Krankheiten, und wir werden beginnen, zu verstehen, wie Bakterien diese Krankheiten hervorrufen beziehungsweise wie sie unsere Gesundheit aufrechterhalten. Es wird weniger um Korrelationen gehen, als vielmehr darum, konkret zu erkennen, was Bakterien verursachen. Mit zunehmendem Wissen könnten wir es schaffen, unser Mikrobiom so zu beeinflussen, dass es uns gesund erhält oder heilt.

(Berner Zeitung)