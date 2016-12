Amazon lässt fliegende Warenhäuser patentieren

Der Onlinehändler Amazon liess die Idee für fliegende Warenhäuser patentieren. Dabei geht es um Luftschiffe in knapp 14 Kilometern Höhe, von denen Drohnen für ihre Lieferungen aus dem Himmel herabschweben.

Amazons Idee ist zwar schon zwei Jahre alt, die Patentanmeldung wurde aber erst jetzt von einem Technologie-Analysten entdeckt. Darin bezeichnet der US-Konzern seine Lagerplätze in der Luft als «fliegende Erfüllungszentren».

It's real. Amazon just patented a floating warehouse that spits out drones https://t.co/Y6mlJutMGg pic.twitter.com/nywfvqbdLi