Der Mond als Energielieferant

Die Idee klingt spektakulär: Solarzellen rund um den Äquator des Mondes sollen uns jederzeit Energie liefern – 24 Stunden am Tag, ohne Einschränkungen durch schlechtes Wetter. Lanciert hat das Projekt namens Luna Ring die japanische Unter­nehmensgruppe Shimizu. Bereits 2035 soll der Bau beginnen, kündigt der Konzern selbstbewusst auf seiner Website an.Die entscheidende Frage ist natürlich, wie man die gesammelte Energie auf die Erde hinunterbringt. Teils über Mikrowellen, teils über Laserstrahlen, lautet die Antwort. Doch der Reihe nach.

Aus Licht wird Energie

Entlang des Mondäquators, der rund 11 000 Kilometer misst, will Shimizu einen bis zu 400 Kilometer breiten Gürtel aus Solarzellen anlegen. So wäre garantiert, dass jederzeit die Hälfte davon mit Sonnenlicht versorgt wird. Dieses wandeln die Zellen in Elek­trizität um. Gigantische Kabel transportieren dann die Elektrizität zu jener Seite des Mondes, die der Erde zugewandt ist. Dort wird sie in Mikrowellen und Laserlicht konvertiert und so an die Erde übermittelt.

Konkret heisst das: Antennen auf dem Mond leiten die Mikrowellen an Empfangsstationen auf der Erde. Dort machen Halbleiter und Gleichstrom-Wechselstrom-Konverter aus den Mikrowellen wieder Elektrizität. Das Laserlicht wird über riesige Fresnel-Linsen und Spiegel an Empfangsstationen am Erdäquator konzentriert, wo kaum Wolken die Übermittlung stören. Über fotoelektrische Zellen entsteht aus dem Laserlicht wieder Strom. Ein Teil der Elektrizität soll ins Stromnetz gespeist werden.

Laut dem Shimizu-Konzern ist es aber auch eine Alternative, die gewonnene Energie mit Ozeanwasser durch Entsalzung und Elektrolyse in Wasserstoff umzuwandeln. Diesen könnte man sofort als Treibstoff nutzen oder vorübergehend einlagern.

«Das braucht es gar nicht»

Wie realistisch ist eine Umsetzung dieser Vision? Stefan Roth, Dozent für erneuerbare Energie an der Fachhochschule Nordwestschweiz, sagt: «Theoretisch wäre es wahrscheinlich möglich, Energie vom Mond auf die Erde zu bringen.» Neben den technischen Herausforderungen müsste aber auch abgeklärt werden, ob Vögel und Flugzeuge gefährdet würden.

Roth stellt allerdings den Nutzen des Projekts grundsätzlich infrage: «Man braucht das gar nicht, weil wir genügend erneuerbare Ressourcen auf unserem Planeten haben.» Eine Fläche von rund 250 000 Quadratkilometern Solarzellen in der Sahara würde schätzungsweise ausreichen, um die gesamte Erde mit genügend Energie zu versorgen. Diese Fläche ist verhältnismässig klein: Die Sahara misst insgesamt rund 9 Millionen Quadratkilo­meter.

Auf die Frage, wieso man denn nicht bereits heute auf diese Form der Energiegewinnung setze, meint Stefan Roth: «Die Übertragung bis zu den Konsumenten wäre aufwendig.» Hinzu komme, dass die Kabel teilweise durch politisch instabile Länder führen müssten, was das System störungsanfällig machen würde.

Für pragmatische Lösungen

«Wir könnten im Prinzip aber genauso gut wie auf dem Mond rund um den Erdball entlang des Äquators Solaranlagen bauen und elektrisch verbinden. Dann hätten wir ebenfalls rund um die Uhr eine gleichmässige Stromerzeugung und könnten uns den Science-Fiction-Teil mit der Laserübertragung sparen», betont der Experte.

Er plädiert für Pragmatismus: Wir sollten mit den uns bereits heute zur Verfügung stehenden Technologien dafür sorgen, dass wir genügend erneuerbare Energie produzieren können. «Am besten tun wir dies nicht nur mit einer einzelnen Technologie, sondern diversifiziert mit Wind-, Sonnen- und Wasserkraft, Biomasse und Geothermie.»

In der Serie «Revolutionäre Ideen» stellen wir in loser Folge techno­logische Zukunftsvisionen vor. (Berner Zeitung)