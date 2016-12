Was Passagiere alles im Handgepäck haben

Längst nicht alle Flugpassagiere wissen, was man im Handgepäck transportieren darf. Das zeigen Fotos der US-Transportsicherheitsbehörde TSA auf Instagram. Sie veröffentlichte im sozialen Netzwerk die kuriosesten Fundstücke des Jahres aus den Sicherheitskontrollen an US-Flughäfen.

«Wir sind ziemlich sicher, dass das kein Brieföffner ist», schreibt TSA zu einem Drachenfinger-Messer, das in Atlanta entdeckt wurde. «Was auch immer es ist, es gehört ins eingecheckte Gepäckstück.»

We’re pretty sure this isn’t a letter opener. A bladed dragon claw perhaps??? Whatever it is, it should be packed in checked baggage. It was discovered in a carry-on bag at Atlanta (ATL). Ein von TSA (@tsa) gepostetes Foto am 27. Nov 2016 um 14:26 Uhr

Ob eine «postapokalyptische mit Patronen geschmückte Maske» neben Socken und Zahnbürste tatsächlich auf die Packliste gehört, fragten sich die Sicherheitsbeamten bei diesem Passagier aus Miami. Hängen geblieben ist sie übrigens wegen der nachgebildeten Munition, Gasmasken wären im Handgepäck erlaubt.

In eine ähnliche Kategorie gehören Handgranaten – auch wenn es unechte Dekorationsobjekte sind. Sie gehörten weder ins Handgepäck noch ins eingecheckte Gepäck, erklärt TSA, denn diese müssten von Sprengstoffexperten untersucht werden, was eine Weile dauere und sogar eine Evakuierung des Terminals auslösen könne.

Auch keine gute Idee: eine Weihnachtslichterkette aus Patronenhülsen. Sie wurde am internationalen Flughafen Newark Liberty in New Jersey aus dem Verkehr gezogen.

This is an oldie but a goody. These shotgun shell Christmas lights were discovered back in December of 2012 in a carry-on bag at the Newark Liberty International Airport (EWR). All ammunition whether real or replica is prohibited from being transported in carry-on bags. This traveler wasn’t up to anything malicious, so they likely still made Santa’s nice list that year. Ein von TSA (@tsa) gepostetes Foto am 25. Dez 2016 um 17:48 Uhr

Ein Sai, eine japanische Stichwaffe, die aus den «Teenage Mutant Ninja Turtles»-Filmen bekannt ist, darf mit ins Flugzeug, aber nur im abgegebenen Gepäck – entdeckt am Flughafen in Boise, Idaho.

Diese lebensgrosse Puppe hingegen durfte nach der Röntgenkontrolle am internationalen Flughafen in Atlanta in die Flugzeugkabine: Sie ist ein Requisit aus dem Horrorfilm «The Texas Chain Saw Massacre».

Talk about deadheading... This crusty ol' chap is actually a prop from the #TexasChainsawMassacre movie. He was brought through a checkpoint at the Atlanta (#ATL) International Airport, where as you can see, he was screened and sent on his jolly way. #TSAOnTheJob Ein von TSA (@tsa) gepostetes Foto am 15. Mai 2016 um 15:41 Uhr

Wer vor seinem nächsten Flug sichergehen will, dass sich nichts Verbotenes im Handgepäck befindet, schaut sich das Video des Flughafens Zürichs zu den Sicherheitskontrollen an.

Wer richtig packt, spart Zeit. (Quelle: Youtube/Flughafen Zürich AG)

(ij)