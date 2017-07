Schweizer löst den Rubik-Würfel innert Sekunden

Steve Springer aus Horgen übt seine Leidenschaft seit Oktober regelmässig. Er hat über 70 Drehkombinationen im Kopf. Diese nutzt er zusammen mit seiner Fingerfertigkeit, um den Rubik-Würfel schnellstmöglich zu lösen. Sein Rekord liegt bei 20 Sekunden. Der 16-Jährige nimmt derzeit an der Weltmeisterschaft im Speed-Cubing in Paris teil. Er hat sich über verschiedene Turniere in der Schweiz für die WM qualifiziert.

