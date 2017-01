Radikale Islamisten umgarnen Zürcher Jugendliche

Die Vereinigung Islamische Jugend Schweiz bietet Ausflüge in den Europapark an, führt Fussball-Turniere durch und lädt zum Paintball-Schiessen ein. Die Organisation, die Ende letzten Jahres auch die «Demonstration gegen Terror und Islamophobie» auf dem Zürcher Helvetiaplatz organisierte, will muslimische Jugendliche fördern. So steht es in ihren Statuten.

Hinter diesem Engagement steht ein direkter Draht der Jugendorganisation zu Islamisten in der Schweiz und Bosnien, berichtet die «NZZ am Sonntag». Zudem bestehen offenbar enge Verbindungen zum Islamischen Zentralrat Schweiz.

Auf Terrorlisten der UNO und der USA

«Für mich steht fest, dass es sich hier um die eigentliche Jugendorganisation des Zentralrats handelt», sagt eine gut informierte Person in der «NZZ am Sonntag». Der Zentralrat vertritt einen radikalen Islam. Noch engere Verbindungen gibt es andererseits zwischen der Jugendorganisation und einem islamistischen Bosnier: In dessen Wohnung in Zürich hat die Organisation ihr offizielles Domizil. Der Bosnier steht im Verdacht, Beziehungen zum Islamisten Nusret Imamovic zu haben, der auf Terrorlisten der UNO und der USA aufgeführt wird.

Die Vereinigung Islamische Jugend Schweiz bestreitet die Verbindungen und hält fest, dass sie kein islamistisches Gedankengut verbreite. «Wir sind ein unabhängiger Verein», hält ihr Präsident fest. Er erklärt aber auch, dass das Domizil des Vereins «gerade angepasst» werde.

Kantonspolizei nimmt potenzielle Islamisten ins Visier

Spezialisten von Stadt- und Kantonspolizei Zürich haben 2016 wegen Verdachts auf Radikalisierung ein Dutzend Personen angesprochen. «Knapp zehn» Kontaktaufnahmen nahm die Kantonspolizei vor, wie Reinhard Brunner, der Chef der Präventionsabteilung, der «NZZ am Sonntag» sagte. Die Fachgruppe der Stadtpolizei Zürich führte mit drei Personen, bei denen sie islamistische Tendenzen feststellte, sogenannte Gefährderansprachen.

«Wir gehen für die Zukunft von einem tendenziellen Anstieg der Zahlen in diesem Bereich aus», hält Stadtpolizeisprecherin Judith Hödl fest. Gesamthaft wurden von der Kantonspolizei letztes Jahr 220 Gefährderansprachen vorgenommen, von der Stadtpolizei rund 100. In den allermeisten Fällen standen die Kontaktaufnahmen im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt. (chi)