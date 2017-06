Von wegen Privatschule als Boomgeschäft

Nach den Sommerferien werden die Klassenzimmer leer bleiben. Überraschend hat die GDK Gestaltungsschule Zürich Anfang dieser Woche bekannt gegeben, dass sie schliesst. Der Grund: zu wenig Schüler und Schülerinnen.

Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die Privatschulen, die gerne als Boomgeschäft dargestellt werden. Im Kanton Zürich besuchen rund sieben Prozent der schulpflichtigen Kinder eine Privatschule. Das ist mehr als im nationalen Schnitt, anteilsmässig hat die Zahl der Privatschüler und Privatschülerinnen in den letzten Jahren allerdings nur wenig zugenommen. Und es täuscht darüber hinweg, dass jedes Jahr private Institute aus wirtschaftlichen Gründen aufgeben müssen. Deutlich zeigt sich das auf der Stufe der obligatorischen Schule: Im Kanton Zürich schloss zwischen 2009 und 2015 fast alle zwei Monate eine Privatschule, 35 insgesamt. Gleichzeitig stieg die Gesamtzahl von 124 auf 154 Schulen – die Idee der eigenen Lernstätte bleibt verlockend.

Doch das Geschäft ist hart, besonders für Nischenangebote, wie die Zürcher Volksschulamtschefin Marion Völger sagt: «Oft müssen Schulen mit einer speziellen pädagogischen, sprachlichen oder religiösen Ausrichtung nach wenigen Jahren erkennen, dass die Nachfrage fehlt.» Darunter sind viele Kleinst-Privatschulen, die von engagierten Eltern oder ehemaligen Lehrern ins Leben gerufen worden sind. Manche haben nur 10 bis 15 Schüler. «Wenn eine Familie wegzieht, wird es schon eng», sagt Völger. Trotz der vielen Schliessungen sieht das Volksschulamt keinen Anlass, das Bewilligungsverfahren für Privatschulen zu verschärfen.

Geplatzter Schultraum

Dass mit Herzblut und Idealismus noch keine Privatschule geführt ist, musste auch Rita Laube erkennen. 2010 eröffnete sie in einem schmucken leer stehenden Schulhaus in Wülflingen ihre Privatschule. Eine Schule, in der Kinder nicht die Fünferreihe herunterbeten, sondern im Garten eine Brücke bauen und dabei Gewichtseinheiten lernen, so stellte sich Laube ihre Schule vor. Hier würden die Kinder ohne Noten und Prüfungen lernen, freiwillig, lustvoll – besser eben als in der Volksschule. Nur drei Jahre später war Schluss mit Laubes Lernparadies. Für 30 Kinder hätte sie Platz gehabt – mehr als 10 kamen nie. «Dass es so schwierig ist, eine Privatschule zum Erfolg zu bringen, hätte ich nicht gedacht», sagt die Sozialpädagogin. «Zumal es die erste nach Montessori geführte Schule der Stadt war.»

Ob sie das Wagnis Privatschule naiv angegangen ist? Möglicherweise habe sie den Aufwand und das finanzielle Risiko unterschätzt, sagt die 54-Jährige. Rentabel war die Schule nicht, Laube finanzierte sie quer mit der Kita, die sie gleichzeitig betrieb. Auch rollte die erhoffte Mund-zu-Mund-Werbung nie an: «Mehrmals luden wir zu einem Infoabend – einmal kam gar niemand.»

Auch andere Kantone registrieren Schliessungen von Privatschulen. In St. Gallen stehen 7 neuen Instituten seit 2007 4 eingestellte gegenüber. Im Aargau kamen 7 Schliessungen auf 23 Neuzugänge, in Bern 9 auf 32 neue Institute. Im Kanton Schwyz hat es – trotz mehr Privatschülern – zwei Institute weniger als vor zehn Jahren. Markus Fischer, Generalsekretär des Verbandes Schweizer Privatschulen, beobachtet ein «Kommen und Gehen dieser Start-ups: Der Volksschule das Feld streitig zu machen, lohnt sich nicht.» Lukrativer sei das Geschäft mit Brückenangeboten und Berufsbildung.

Herzblut und Idealismus reichen bei weitem nicht aus, um eine Privatschule wirtschaftlich erfolgreich zu führen.

Im Kanton Zürich bieten 16 Privatschulen berufliche Grundbildung an – die Gestaltungsschule GDK ist die erste seit Jahren, die schliesst. Dass der Markt so stabil ist, könnte an den hohen Einstiegshürden liegen. Hans Jörg Höhener, Chef ad interim des Zürcher Mittelschul- und Berufsbildungsamtes, sagt: «Die Schulen müssen unter anderem Praktikumsplätze in Firmen nachweisen können. Zudem sorgt die Entspannung auf dem Lehrstellenmarkt nicht gerade für Rückenwind.»

Besser sind die Perspektiven für International Schools, die vor allem Expat-Sprösslinge nach internationalem Lehrplan unterrichten. Ihr Erfolg hängt nicht von einer Ideologie ab, sondern vom Wirtschaftsstandort Schweiz: Internationale Firmen bringen ausländische Fachkräfte – den richtigen Standort vorausgesetzt, etwa in Genf oder am Zürichsee. Zwar ist der Boom der Nullerjahre vorbei, auch weil viele Firmen ihren Expats die Beiträge an das teure Schulgeld gestrichen haben. In den letzten zwei Jahren schlossen in der Deutschschweiz mindestens fünf internationale Schulen. Jüngstes Beispiel ist jene in St. Gallen, die im Sommer ihren Betrieb einstellt, weil die Expat-Community zu klein ist. In Zürich hat sich die Lage für International Schools zudem erschwert, seit die Bildungsdirektion 2014 den im Kanton sesshaften schulpflichtigen Kindern den Besuch von fremdsprachigen Privatschulen praktisch verunmöglicht hat. Dennoch blickt Markus Fischer vom Privatschulverband optimistisch auf die International Schools: «Wenige Länder in Europa sind so international wie die Schweiz.»

Die Komfortzone kam nie

Im Gegensatz zu den internationalen Schulen sind kleine Privatschulen für die Besitzer und Besitzerinnen oft eher ein teures Hobby. Das weiss Sylvia Stöckli, die seit 22 Jahren die Privatschule Morgentau in Winterthur führt. Sie verdient ihren Lebensunterhalt als Angestellte der Stadt: «Mit der Privatschule ist kein Geld zu machen.» Bei ihr zahlen die Eltern monatlich zwischen 900 und 1900 Franken, dazu kommen Kosten für Essen und Schulbücher.

Zwar hat sich Stöckli mit der eigenen Schule, in der rund 15 Kinder altersdurchmischt lernen, einen Traum erfüllt. «Doch hätte ich gewusst, worauf ich mich einlasse – ich würde es mir besser überlegen. Von frustrierten Lehrern werde ich beneidet, aber wie unendlich viel Energie ich für die Schule aufwende, sehen sie nicht.» Gerne gingen auch die hohen Fixkosten einer Schule vergessen: «Nicht nur der Lehrer kostet, sondern auch Mobiliar, Lehrmittel oder Turnhallengebühr.» Selbst nach mehr als zwei Jahrzehnten ist Stöckli jeden Sommer froh, wenn sie genug Kinder für das nächste Schuljahr zusammenbringt. «Die Komfortzone, auf die ich anfangs hoffte, ist nie eingetreten.»

Im Gegensatz dazu hat Rita Laube das Kapitel Privatschule abgeschlossen. Sie arbeitet heute als Schmerztherapeutin mit eigener Praxis. Sie sagt: «Ich wollte mit meiner Schule ein Umdenken bewegen – vielleicht war es zu früh.» (Tages-Anzeiger)