Zürichsee-Schiffe dürfen nicht mehr hornen

Eine Lärmklage bringt eine 50-jährige Tradition zu Ende: Die Kursschiffe der Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft (ZSG) dürfen beim An- und Ablegen an den Haltestellen das Signalhorn nicht mehr betätigen, berichtet «Radio Energy».

«Grund dafür ist ein Ufer-Bewohner, der sich mit einer Lärmbeschwerde ans Bundesamt für Verkehr (BAV) gewandt hat», sagt ZSG-Sprecherin Conny Hürlimann gegenüber dem Sender.

Das Hornsignal wird länger

Das BAV habe nach der Klage die ZSG dazu ermahnt, sich an die gesetzlichen Vorgaben zu halten. Gemäss der Binnenschifffahrtsverordnung muss ein Hornzeichen nur in Gefahrensituationen abgegeben werden. Sonstige Hornsignale sind nicht geregelt. Die neue Weisung scheint die ZSG-Mitarbeiter überrascht zu haben, im Intranet hätten sie ihrem Ärger gar Luft verschafft.

In Zukunft sollen die Kursschiffe daher nur noch in gefährlichen Situationen hornen, beispielsweise wenn andere Schiffe oder Schwimmer dem Schiff zu nahe kommen. Ein «Achtung» wird jedoch im Gegensatz zum kurzen Signal an den Haltestellen durch einen langen Ton signalisiert.

(sep)