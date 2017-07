Zug steckte eine Stunde im Zürichbergtunnel fest

Eine S23 steckte direkt vor dem Bahnhof Stadelhofen ab 7.30 Uhr rund eine Stunde im Zürichbergtunnel fest. Mittlerweile konnte der Zug in den Bahnhof abgeschleppt werden, wo er voraussichtlich noch bis 10 Uhr ein Gleis belegt und so den Betrieb des Bahnhofs einschränkt.

Die Züge der S6, der S16 und der S7 fallen zwischen Zürich HB und Zürich Tiefenbrunnen aus. Die S15 fällt zwischen Glattbrugg und Uster aus. Die Züge der S5 werden umgeleitet und halten nicht in Zürich Hardbrücke und Stadelhofen.

Licht fiel aus

Leserreporter Bernhard Hauswirth befand sich in der betroffenen S23. Der Zug sei von Winterthur nach Zürich unterwegs gewesen, als er dann um circa 7.30 Uhr vor dem Bahnhof Stadelhofen im Tunnel stehen blieb. Während zwei bis drei Minuten sei auch das Licht ausgefallen.

«Um 8 Uhr hiess es dann, der Zug würde in 15 Minuten weiterfahren. Er fuhr dann auch einige Meter – und blieb wieder stehen», so Hauswirth. Um 8.30 Uhr sei der Zug erneut ein bisschen vorangekommen, sodass die Passagiere durch die vorderen Wagons am Bahnhof Stadelhofen aussteigen konnten. Der Zug blockiere aber weiterhin die Strecke.

SBB-Sprecher Oliver Dischoe hat um 9 Uhr auf Anfrage gesagt, dass sich der Zug mittlerweile komplett im Bahnhof Stadelhofen befinde. Voraussichtlich belegt der Zug im Bahnhof aber noch rund eine Stunde ein Gleis. Die Betriebseinschränkungen blieben also weiterhin bestehen.

Update folgt... (mch)