Filippo Leutenegger bricht sich bei Unfall die Hand

Der Zürcher Stadtrat Filippo Leutenegger ist letzte Woche erneut verunfallt, wie das «TeleZüri» in einer Medienmitteilung berichtet. Demnach stürzte der Politiker am Samstag, 24. Juni, im Anschluss an die FDP-Delegiertenversammlung mit seinem E-Bike und brach sich die Hand. Der Unfall habe sich im Zürcher Kreis 5 ereignet.

Leutenegger bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda die Meldung. Er habe sich den Mittelknochen der Hand gebrochen und müsse nun fünf Wochen Gips tragen, sagte er. Er sei «ganz langsam» über einen Randstein gefahren und dabei gestürzt.

Zweiter Unfall dieses Jahr

Leutenegger erlebte bereits einen schlechten Start ins Jahr 2017: Er hatte sich ein Bein gebrochen, als er seine Vespa besteigen wollte. Diese fiel um und landete so unglücklich auf Leuteneggers Sprungelenk, dass es brach.

(mch/sda)