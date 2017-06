Leser-Reporter schicken uns Bilder eines jungen Mannes, der auf der China-Wiese mit einem Fussball spielt – und genau so aussieht wie Justin Bieber. Die Tattoos, die Frisur, alles stimmt. «Er war circa 5 Minuten da, und ging dann weiter, als sich immer mehr Leute um ihn scharten», meint ein Leser-Reporter.

Bieber wurde von einem Bodyguard begleitet – was auch auf Videos zu sehen ist. Einige Leser haben Bieber auch beim Bahnhof Stadelhofen gesehen.

Auch Fan-Accounts in den sozialen Medien laufen heiss: «Video von Justin Bieber in Zürich», schreibt etwa die «Justin Bieber Crew» auf Instagram zu ihren Bildern und Videos. «Justin in Zürich gesichtet!», heisst es bei den «Justin Bieber News» auf Twitter.

Konzert im Stade de Suisse in Bern

Einige Anhänger des Sängers sind enttäuscht, dass sie den Star verpasst haben. «Mission Justin Bieber suchen ist on!», schreibt in etwa ein Fan auf Facebook.

Der Super-Star hat an diesem Donnerstag, 15. Juni, ein Konzert im Stade de Suisse in Bern.

(mch)