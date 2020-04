Corona-Aktion in Wimmis – 10 Prozent günstiger einkaufen Der Gemeinderat will mit Gutscheinen zum Einkauf beim lokalen Gewerbe animieren.

In Wimmis kann günstiger eingekauft werden. Foto: Bruno Petroni

«Der Gemeinderat Wimmis macht sich grosse Sorge um die Existenz zahlreicher Geschäfte und Dienstleistungsbetriebe, welche derzeit keine oder kaum noch Kunden bedienen dürfen», teilen die Behörden mit. Deshalb habe man sich zu einer Gutscheinaktion entschieden, zumal die Massnahmen bezüglich Lohnausfall der Selbstständigerwerbenden und Betriebsinhaber auf Bundesebene «noch ungenügend» seien.

Dem Gemeinderat sei es «sehr wichtig, das vielfältige Angebot an Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen in der Gemeinde aufrechtzuerhalten». Deshalb werde die Bevölkerung eingeladen, über die Gemeinde vergünstigte Gutscheine von den am stärksten betroffenen Geschäften zu kaufen. Der Bestelltalon umfasst 21 Geschäfte, darunter Fachgeschäfte, Coiffeur- und Kosmetiksalons, Fahrschulen sowie Massagepraxen. Der Bestelltalon wird an alle Haushaltungen in Wimmis versandt und ist online unter www.wimmis.ch verfügbar.

Die Gemeinde leistet an alle Gutscheine einen Beitrag von 10 Prozent. Die Geschäfte erhalten den vollen Wert ausbezahlt, die Käufer bezahlen jedoch nur 90 Prozent des Gutscheinwertes. Pro Geschäft

können maximal 4 Gutscheine à 50 Franken bezogen werden.

( aka/pd )