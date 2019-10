1000 Tage im Amt – und nur Ärger

Hören Sie sich die neuste Folge vom Podcast «Entscheidung 2020» mit USA-Korrespondent Martin Kilian und Auslandchef Christof Münger auch auf Spotify oder auf iTunes an.

Es war keine leichte Aufgabe für die beiden, aber es gelang ihnen in mehrstündigen Gesprächen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan dazu überreden, die Invasion zu stoppen. Daheim in Washington stand unterdessen ihr eigener Chef ja vor den Medien und verkündete, dass ihm Kurden, Syrer, Türken und Russen eigentlich allesamt egal seien.

Um die Verwirrung perfekt zu machen, verteilte das Weisse Haus praktisch gleichzeitig voller Stolz Kopien eines Briefs, den Trump am Mittwoch voriger Woche an Erdogan geschrieben hatte. Darin hatte er in einer für den diplomatischen Schriftverkehr durchaus ungewöhnlichen Wortwahl an die Türkei appelliert, nicht in Syrien einzumarschieren. «Seien Sie kein Narr!», beschwor er Erdogan.

Neues Twitter-Bild für Pelosi

Das sei, so Trump, der Beweis, dass er Ankara keineswegs «grünes Licht» für die Invasion gegeben habe, wie Pelosi behaupte. Dass dieser bizarre Brief erst drei Tage nach einem von Trump wohl ziemlich verbockten Telefonat mit Erdogan abgeschickt worden war, aus dem der türkische Präsident die gegenteilige Botschaft mitgenommen hatte, erwähnte das Weisse Haus natürlich nicht. Auf Erdogan machte das Schreiben jedenfalls keinen besonderen Eindruck mehr. Noch am gleichen Tag begann die türkische Invasion.

Als Nancy Pelosi am Mittwoch längst wieder in ihrem Büro im Capitol war, twitterte Trump ihr noch ein Foto von dem missratenen Treffen hinterher. Es zeigt die Demokratin, wie sie aufrecht und mit erhobenem Zeigefinger vor Trump steht. Pelosi sei nicht gesund «da oben», schrieb Trump, sie brauche Hilfe.

Aber das Bild zeigte eher das Gegenteil: einen überforderten, mies gelaunten Präsidenten, der wie ein frecher Schüler zwischen seinen Beratern sitzt, die betreten auf ihre Hände starren. Ein drittklassiger Drittklässler – scharf und in Farbe. Pelosi kopierte das Foto kurzerhand und verwendete es als neues Hintergrundbild für ihr eigenes Twitter-Konto.