Proteste in Rio de Janeiro – 100’000 Corona-Tote und 3 Millionen Infektionen in Brasilien Das bevölkerungsreichste Land Lateinamerikas hat in einer offiziellen Statistik gleich zwei Marken überschritten.

Über 100’000 Tote: Die Nichtregierungsorganisation Rio de Paz platzierte zum Gedenken der Opfer der Covid-19-Pandemie 1000 rote Luftballons und 100 Kreuze am Strand der Copacabana. (8. August 2020) Keystone/dpa/Fernando Souza

Die Zahl der Todesopfer des Coronavirus ist in Brasilien auf mehr als 100’000 gestiegen. Das grösste und bevölkerungsreichste Land Lateinamerikas überschritt diese Marke in der offiziellen Statistik des Gesundheitsministeriums am Samstag. Im Vergleich zum Vortag waren demnach 905 Todesfälle hinzugekommen, womit die Gesamtzahl seit Ausbruch der Pandemie auf 100’477 stieg. Es kamen zudem 49’970 Neuinfektionen hinzu – seit dem ersten bestätigten Fall in Brasilien Ende Februar steckten sich demnach 3’012’412 Menschen nachweislich mit dem Erreger Sars-CoV-2 an.

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro steht wegen seines laxen Umgangs mit der Pandemie seit langem in der Kritik. Er bezeichnete die Lungenkrankheit Covid-19 immer wieder als «leichte Grippe» und stemmte sich gegen Schutzmassnahmen. Er zeigte sich häufig ohne Mundschutz in der Öffentlichkeit und löste Menschenansammlungen aus – auch nach seiner Genesung, nachdem er vor wenigen Wochen positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

Es hat immer wieder Demonstrationen und Protestaktionen gegen den Umgang der Regierung des rechtspopulistischen Staatschefs mit der Krise gegeben. Am Samstag wurden am Strand der Copacabana in Rio de Janeiro für die Corona-Opfer symbolisch rote Luftballons steigen gelassen.

