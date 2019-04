12 Oster-Inspirationen

2 — Schönes

In Schweden gibt es einen Shop, der besonders heraussticht, weil sein Angebot immer wieder zeigt, wie schön und anders Alltagsgestände sein können. Er heisst Artilleriet und hat einen Webshop. Wer also nach Inspirationen sucht und gerne auf dem Netz einkauft, der taucht in die fantastische Auswahl von Produkten, die Osterfeeling vermitteln.

3 — Party

Wie alle grosse Feste hat auch Ostern eine besonders grosse Wichtigkeit für Kinder. Kreative Spiele helfen, damit es nicht nur um Süssigkeiten und Osternestchen geht. Dabei macht das Basteln von Masken und Dekorationen bestimmt viel Spass. (Bild über: Merrilee Liddiard)

4 — Eier

Eier sind ebenfalls ein Fruchtbarkeitssymbol und deshalb eine wichtige Zutat zu Ostern. Lassen Sie den Eiern auch ruhig mal ihre natürliche Schönheit. Legen Sie sie in hübsche Schalen, Platten und Teller und geben ihnen so den wertvollen wichtigen Platz an diesen Feiertagen. (Bild über: Canelle et Vanille)

5 — Nestchen

Nestchen müssen nicht zwingend eine Vogelnestchenform haben. Osterüberraschungen in Einmachgläser zu legen, ist sehr charmant und macht bestimmt viel Freude. (Bild über: Craftriver)

6 — Süsses Mit dem klassischen Mailänderliteig und einer Hasenform lassen sich feine hübsche Osterguetsli backen. (Bild über: Ana Rosa) Drucken Zutaten: Zubereitung: 250 g Butter, Raumtemperatur 250 g Rohzucker 1 Päckli Vanillezucker 1 Prise Salz die abgeriebene Schale von 1 Zitrone 2 Eier 500 g Mehl Verrühren Sie die Butter und geben den Zucker, das Salz und die Zitronenschale bei. Eier unterrühren, Mehl dazusieben und alles zu einem Teig zusammenfügen. Teig in Haushaltsfolie wickeln und im Kühlschrank 1 Stunde kühl stellen. Mehl auf eine Arbeitsoberfläche streuen und den Teig ca. 7 mm dick auswallen. Guetsli ausstechen und auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen, nochmals 15 Minuten kühl stellen. Im auf 180 Grad vorgeheizten Backofen ca. 10 Minuten backen.

7 — Tischdeko

In Sachen Tischdeko finde ich persönlich Blumen immer am Schönsten. Dazwischen dürfen ruhig ein paar Hasen stehen. Wichtig bei jedem festlichen Tisch sind edle Tischwäsche und Stoffservietten. (Bild über: Preppy Empty Nester)

8 — Servietten

Diese schlichte Idee einer Serviette einen Osterauftritt zu geben hat sehr viel Flair. Falten Sie die Serviette diagonal und eng und binden Sie sie in der Länge eines Eis zusammen. In diese Öffnung kann dann ein Ei. Schmücken Sie mit ein paar Blümchen (Bild über: Inspiront)

9 — Blumen

Blumen sind die schönsten Frühlingsboten. Es braucht sehr wenig um einem einfachen Blumentopf Oster-Allüre zu geben. Stellen Sie einen Topf mit Blumen auf einen schönen Teller, drapieren Sie ein bisschen Heu rundum und legen Sie einige Tierchen auf den Teller. (Bild über: Essence of a woman)

10 — Traditionen

Wie alle Feste hat auch Ostern viele kulinarische Traditionen. Eine wichtige ist dabei der italienische Osterkuchen die Colomba. Sie wurde von den Panettone-Herstellern ins Leben gerufen, damit die Weihnachtsspezialität auch im Frühling verkauft werden kann. Die traditionellen Colombe werden in einer Art Taubenform mit Orangenstückchen gebacken. Darauf kommen Mandelsplitter und Zuckersträusel. Dieses Bild habe ich einer Bäckerei von Manor Food fotografiert, da werden die süssen Kuchen von Hand vom Teig bis zum fertigen Kuchen frisch gebacken. (Foto MKN)

11 — Schokolade

Schokoladehasen können einen Kuchen in eine Ostertorte verwandeln. Wenn Sie, wie ich, nicht gut backen können, dann ist diese Dekoidee für einen fertig gekauften Kuchen perfekt. Kaufen Sie einen guten Kuchen, wenn möglich einen, der bereits einen Schokoladenguss hat und zieren Sie ihn mit Schokladehasen, SChokoladeeiern und farbigen Zuckereili.(Bild über: My Sweet Savannah)

12 — Überraschung

Auf diese Idee brachte mich eine Werbung in englischen Fernseher. Sie ist natürlich nicht neu, aber ich habe vorher noch nie gesehen, dass ein Schokoladehase auch ein Cocktailbecher sein kann. Darin können Sie einen süssen Drink servieren. Mischen Sie dafür 2 dl kalten Schokodrink mit 10 cl Wodka und 20 cl Bailey alles mit Schlagrahm schmücken und mit einem Trinkhalm versehen. (Bild über: Pinterest)

Credits:

Blogs und Magazine:My Sweet Savannah, Essence of a woman, Inspiront, Preppy Empty Nester, Ana Rosa, Craftriver, Canelle et Vanille, An early morning walk

Shops:Artilleriet

