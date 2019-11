Das Weisse Irrenhaus

Ganz oben auf meiner Liste: Sprich mit Psychologen und Psychiatern über Trumps psychischen Zustand! – Ich hielt das für den Schlüssel, um den Mann zu verstehen.

Ich scheute mich auch nicht, diesen Standpunkt öffentlich zu vertreten. Anlässlich eines TV-Auftritts in der Morgensendung «Washington Journal» vom 14. Juli 2016 antwortete ich einem Pro-Trump-Anrufer – er hiess Ben und war aus Purcellville in Virginia. Der Mann war verärgert, weil ich mich gegen Trump stellte, obwohl ich mein ganzes Erwachsenenleben lang Republikaner war und in den Regierungen von Ronald Reagan, George H. W. Bush und George W. Bush gedient hatte.

Trumps gestörte Persönlichkeit manifestiert sich auf vielfältige Weise.

«Ich bin nicht darum gegen Trump, weil ich glaube, dass er gegen Hillary Clinton verlieren wird», sagte ich zu Ben. «Mein Widerstand basiert auf etwas ganz anderem: Ich denke, dass er von seinem Temperament her ungeeignet ist, Präsident zu sein. Ich halte ihn für launisch, ich halte ihn für prinzipienlos, ich halte ihn für instabil. Und ich denke, dass er eine Persönlichkeitsstörung hat, dass er obsessiv ist. Und nachdem ich also sieben Jahre lang im Weissen Haus in drei Verwaltungen gedient und für drei Präsidenten gearbeitet und eine Menge über die Geschichte unseres Landes gelesen habe, glaube ich: Die wichtigsten Anforderungen an einen Präsidenten der Vereinigten Staaten sind das Temperament und der Charakter – ob man die notwendige Weisheit, das Urteilsvermögen und die Besonnenheit für das Amt hat.» Dieses Statement hat sich als zutreffend erwiesen.

Donald Trumps gestörte Persönlichkeit – seine ungesunden Denk-, Funktions- und Verhaltensmuster – ist zum bestimmenden Merkmal seiner Präsidentschaft geworden. Sie manifestiert sich auf vielfältige Weise: in seinem extremen Narzissmus; seinem Drang, über grosse und kleine Dinge zu lügen, einschliesslich seiner finanziellen Angelegenheiten, wobei er jene, die etwas gegen ihn in der Hand haben, einschüchtert und zum Schweigen bringt; in seiner Realitätsverweigerung, einschliesslich der Leugnung eigener Aussagen, selbst wenn Film- und Tonaufnahmen das Gegenteil beweisen; in seiner Affinität zu Verschwörungstheorien; seiner Forderung nach totaler Loyalität, während er sich anderen gegenüber nicht loyal zeigt; in seiner Selbstverherrlichung und seinen läppischen Schummeleien.

Trumps gestörte Persönlichkeit zeigt sich in seiner Impulsivität und Rachsucht; in seinem Verlangen nach Beweihräucherung; seinem Frauenhass; seinem beutegierigen Sexualverhalten und der Sexualisierung seiner Töchter; seiner offenen Bewunderung für brutale Diktatoren; seiner Unerbittlichkeit und seinem Mangel an Empathie und Mitgefühl, was die Attacke auf eine Familie einschliesst, deren Sohn im Kampf für dieses Land starb, sowie das Verspotten eines behinderten Reporters und eines ehemaligen Kriegsgefangenen. (Auf die Frage nach Trumps Gefühlen für seine Mitmenschen angesprochen, sagte sein Mentor, der berüchtigte Anwalt Roy Cohn, angeblich: «Er pisst Eiswasser.»)

Täglich sehen wir den chaotischen, instabilen Geist des Präsidenten.

Ein neueres Beispiel war das bizarre Beharren des Präsidenten, er habe zu Recht davor gewarnt, dass Alabama einem grossen Risiko durch den Hurrikan Dorian ausgesetzt sei – ein Beharren, in dem er so weit ging, eine Hurrikan-Karte nachträglich mit schwarzem Filzstift so abzuändern, dass Alabama zu den vom Sturm bedrohten Bundesstaaten gehörte.

«Es wird vor aller Augen schlimmer», sagte ein republikanischer Stratege dem Webportal «Business Insider». Gefragt, warum der Präsident so von Alabama besessen war und nicht von den Staaten, die tatsächlich vom Sturm betroffen sein würden, sagte der Mann: «Sie sollten einen Psychiater fragen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich qualifiziert bin, das zu kommentieren.»

Im Lauf von Trumps Präsidentschaft waren viele Versionen dieser Gefühlslage zu beobachten. Es heisst, das Spekulieren über Trumps psychische Gesundheit sei unangebracht und unklug, insbesondere wenn jemand auf dem Gebiet der Psychiatrie oder Psychologie nicht ausgebildet ist.

Das ist bis zu einem gewissen Grad wahr. Ja, am besten überlassen wir es den Experten festzustellen, ob Trump die Kriterien erfüllt, die eine antisoziale Persönlichkeitsstörung, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung oder eine Kombination aus beidem (oder nichts von alledem) klinisch diagnostizieren lassen.

Es ist nur dann ein Schock, wenn wir annehmen, wir hätten es mit einem psychisch gesunden Menschen zu tun.

Doch selbst wenn mir das Fachwissen für eine klinische Diagnose abgeht, sind Trumps psychische Beeinträchtigungen offensichtlich für alle, die nicht vorsätzlich blind sind. Täglich sehen wir den chaotischen, instabilen Geist des Präsidenten. Sollen wir die Anzeichen ignorieren?

Eine Analogie kann hilfreich sein: Wenn Rauch aus der Motorhaube Ihres Autos quillt, wenn Sie eine Ölpfütze auf dem Boden bemerken, wenn der Motor überhitzt ist und Sie brennendes Öl riechen, müssen Sie kein Automechaniker sein, um zu wissen, dass etwas mit Ihrem Wagen nicht stimmt.

Es ist wichtig, sogar essenziell, dass wir die Realität von Trumps Persönlichkeitsstörung akzeptieren. Das wird uns helfen, besser mit seiner Freakshow umzugehen. Selbst jetzt, nach rund tausend Tagen Präsidentschaft, löst jeder neue Trump-Skandal bei den Menschen immer noch Schock und Unglauben aus: «Kannst du glauben, dass er dies gesagt und jenes getan hat?»

Darauf antworte ich: «Warum bist du überrascht?» Es ist nur dann ein Schock, wenn wir annehmen, wir hätten es mit einem psychisch gesunden Menschen zu tun. Tun wir aber nicht. Trump ist zutiefst kompromittiert und handelt genau so, wie man es von einem Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung erwarten würde. Viele Amerikaner haben sich noch nicht damit abgefunden, dass wir einen Mann zum Präsidenten gewählt haben, der schwer beschädigt ist, einen emotionalen Aussenseiter. Aber es wäre hilfreich, wenn wir uns das endlich eingestehen würden.

Jeder Tag, an dem Donald Trump Präsident ist, ist ein Tag der Schande.

Unter anderem würde es uns weniger erschrecken und verstören, weniger im Zustand ständiger Aufregung halten, weniger anfällig für seine Provokationen machen. Trump lebt davon, Chaos zu schaffen, psychische Gewalt auszuüben, Antipathie unter den Amerikanern zu schaffen, die Menschen zu reizen und zu destabilisieren. Er will in jeder unserer wachen Stunden Macht über uns ausüben. Doch wir sollten ihm diese Macht nicht gewähren.

Das könnte auch etwas von dem Hass wegnehmen, den viele Menschen für Trump empfinden. Ihn als das zu sehen, was er ist – eine schrecklich geschädigte Seele, ein gebrochener Mann, eine Person mit einem gestörten Geist –, sollte unsere Abscheu darüber, wie Trump andere behandelt, über seine Grausamkeit und entmenschlichenden Handlungen nicht mindern. Es sollte auch nicht unsere Entschlossenheit schwächen, uns dagegen zu wehren. Es soll aber das Bild ein wenig stören und uns etwas Mitleid und Sorge für ihn entlocken.

Das Amt ist zu mächtig und die Konsequenzen sind zu gefährlich.

Vor allem aber wird die Akzeptanz der Wahrheit über Trumps Geisteszustand dazu führen, dass wir unsere demokratischen Pflichten ernster nehmen, als wir es getan haben. Dass wir verhindern, dass nochmals eine psychisch und moralisch ungeeignete Person Präsident wird.

Das Amt ist zu mächtig und die Konsequenzen sind zu gefährlich, um es einer Person anzuvertrauen, deren moralische Richtschnur einzig darin besteht, nach ihren eigenen Interessen, Wünschen und Impulsen zu handeln. Wenn ein Individuum glaubt, seine Interessen und jene der Nation seien ein und dasselbe, öffnet das die Tür zu allen möglichen moralischen und konstitutionellen Teufeleien.

Ob Trumps Störungen diagnostizierbar sind oder nicht, die charakterlichen Fehler des Präsidenten sind offensichtlich. Sie waren alarmierend, als er den Amtseid ablegte; sie sind jetzt schlimmer. Jeder Tag, an dem Donald Trump Präsident ist, ist ein Tag der Schande. Und ein Tag der Gefahr.

Peter Wehner ist Senior Fellow am Ethics and Public Policy Center, einem konservativen Thinktank in Washington, D.C. Er ist Autor von «The Death of Politics: How to Heal Our Frayed Republic After Trump». (HarperOne 2019).



Übersetzung: Brundo Ziauddin

