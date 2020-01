Ein Dorf bricht die Regeln

Jeder Tag ein Arbeitstag

Jeder Tag sei ein Arbeitstag, egal ob Sonntag oder Montag, egal, ob es sich um muslimische oder christliche Feiertage handelt. Durch die gemeinsame Arbeit ehrten sie ihren Anführer.

In Äthiopien kommt so etwas bis heute nicht gut an. Die äthiopische Kirche ist eine der ältesten christlichen Glaubensgemeinschaften überhaupt und sehr orthodox. Es gibt Regionen mit 170 religiösen Feiertagen im Jahr, das schlägt auf die Arbeitseffizienz durch. Männer und Frauen haben traditionell unterschiedliche Aufgaben.

Es war der wirtschaftliche Erfolg, der schliesslich die Akzeptanz der Nachbarschaft brachte.

Mädchen werden oft noch von der Familie verheiratet; im Süden des Landes ist Polygamie weit verbreitet. Beides ist in Awra Amba tabu. Mann und Frau heiraten nur, wenn beide es wollen. Ehen unter 18 Jahren sind ausgeschlossen. Awra Amba ist in Äthiopien ein exotischer Ort.

Kein Müll, niemand bettelt

Nicht äusserlich, denn da unterscheidet sich die Siedlung anfangs kaum von anderen der Region. Abseits der Nationalstrasse 3 sind die Wege staubig, die Hügel spärlich bewachsen, rotbraune Erde, verstreute Hütten aus Holz und Lehm, dazu flache, barackenartige Gebäude, Wellblechdächer. Der Dorfplatz ist ein sandiges Areal mit ein paar Bäumen. Hier und da knabbert eine Ziege an Grasbüscheln, Kinder spielen Fussball.

Der zweite Blick bei einer Ortsbegehung mit Ayalsew, einem Sohn Zumras, ist aufschlussreicher. Der sonst im Land allgegenwärtige Müll fehlt, die Häuser sind in gutem Zustand. Niemand bettelt, in Äthiopien fast eine Sensation. Awra Amba hat ein Schulhaus, einen Kindergarten, ein Altersheim; auch eine Bibliothek mit tausend Büchern, in Reih und Glied in Lehmregalen geordnet.