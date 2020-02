«Er könnte jederzeit sterben»

Wie?

Braucht er zum Beispiel lange, um die Treppe in seinem Haus hochzukommen, sagt er, die Katzen hätten mit ihm spielen wollen. Die Wahrheit verschweigt er: Ihm wäre beinahe der Atem ausgegangen.

«Der Tod wird in unserer Kultur häufig tabuisiert»: Die Autorin auf dem Friedhof Sihlfeld in Zürich. Foto: Esther Michel

Schwindelt Victor oft, was sein Befinden angeht?

Und wie! Manchmal lügt er dem Teufel ein Ohr ab.

Tut er das, um Sie zu schonen, oder für sich selbst?

Beides. Sicher möchte er, dass ich mir nicht zu viele Sorgen mache. Doch er hat auch entschieden, sich nicht von seinen Gebrechen bestimmen zu lassen. Er betont: «Jetzt lebe ich noch!» Schon häufig haben ihm Ärzte gesagt, er habe höchstens noch zwei Monate. Und nie gab er auf, sondern belehrte alle eines Besseren.

Alleine mit gutem Willen überwindet man keine gesundheitlichen Probleme.

Nein, aber er hilft. Zusätzlich hat Victors Körper offenbar die Fähigkeit, sich an widrige Umstände anzupassen. Er hing acht Jahre an der Dialyse. Ein Mediziner sagte einst, ein gewöhnlicher Mensch überstehe so etwas praktisch nicht.

2015 sind Sie nach einer Lebenskrise nach Santa Fe ausgewandert. Heute wohnen Sie allerdings hauptsächlich bei Victor in San Francisco. Weil sich sein Zustand stetig verschlechtert?

Ja. Mit meinen halbjährlichen Reisen in die Schweiz sind wir oft genug voneinander getrennt. Zudem ging in meinem Haus alles drunter und drüber: Mehrere Reparaturen standen an, der Kostenvoranschlag belief sich auf Tausende Franken, eine Anzahlung von dreitausend wäre nötig gewesen. Ich hatte diesen Betrag nicht auf dem Konto, musste mir das Geld pumpen.

Kämpfen Sie mit finanziellen Schwierigkeiten?

Das nicht. Ich bin zurzeit nur nicht flüssig. Mein Geld steckt in meinem Daheim in Santa Fe. Mein Einkommen hätte gereicht, würde ich bescheiden in New Mexico leben. Doch durch das ständige Pendeln zu Victor, die Autos, die ich an beiden Orten benötige, und die zwei Haushalte, die ich mitberappte, wurde es einfach zu viel. Und ich habe festgestellt, dass ich Santa Fe nicht brauche, um zufrieden zu sein. Deshalb bin ich vor einem Jahr zu Victor gezogen. Nun versuche ich, mein Haus zu vermieten.

«Ich habe schon jetzt die Zeit meines Lebens.»

Im Buch erzählen Sie, dass Sie in Santa Fe fast an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben wären. Was war geschehen?

Meine Heizung hatte ein Leck, und das toxische Gas drang ins Schlafzimmer ein. Der Handwerker meinte, die Konzentration in der Luft sei zehnmal zu hoch. Zum Glück schaltete die Heizung durch ihren Defekt immer wieder aus. Sonst wäre ich im Schlaf erstickt. Wobei – das wäre vielleicht gar nicht so schlimm gewesen.

Sind Sie lebensmüde?

Nein, aber ich glaube, man merkt auf diese Art nicht viel, wacht einfach nicht mehr auf, leidet nicht.

Sie sagten einmal, Sie hätten Todessehnsüchte gehabt.

Stimmt. Als Mädchen und junge Frau hatte ich stets ein wenig das Gefühl, nicht im Leben zu Hause zu sein. Unser Dasein empfand ich als Mühsal, während das Dahinscheiden eine Erlösung zu sein schien. Ich überlegte: Wenn man tot ist, muss man nichts mehr.

Die Indigenen in Mexiko sehen den Tod nicht als Ende, sondern als eine Übergangsphase in eine andere Dimension, als Anfang.

Mit 13 verschiedenen Realitäten. Mich überfordert dieser Gedanke ein wenig. Aber Victor sagt, die Toten hätten die beste Zeit ihres Lebens, weil sie mit ihren Liebsten zusammen und glücklich sind.

Das sind Sie doch jetzt auch.

Das ist wahr. Ich habe allen Grund, dankbar zu sein. Darf ich doch in meinem Alter mit Victor noch einmal eine solch grosse Liebe erfahren. Man könnte sagen: Ich habe schon jetzt die Zeit meines Lebens – ganz ohne gestorben zu sein.