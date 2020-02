«Es braucht nicht viel, und man ist draussen»

Das Skelett auf Hoschs Rennanzug zeigt sinnbildlich, welchen Charakter diese Sportart hat: Sie wird im Bewusstsein betrieben, dass man sich dabei schwer verletzen kann und dass auf der Strecke auch schon Fahrer zu Tode kamen.

«Kufen auf Eis haben mich immer fasziniert»: Barbara Hosch war Eiskunstläuferin, bevor sie Skeletonpilotin wurde. Foto: Basil Stücheli

Barbara Hosch, eine zierliche Frau von bald 40 Jahren, sagt: «Je brenzliger es ist, desto ruhiger muss man auf dem Schlitten liegen. Ich kann das.» Sieben Jahre lang ist sie wettkampfmässig Skeleton gefahren, als Mitglied des Nationalteams auch im Weltcup.

Skeleton ist sozusagen die Tochtersportart des Cresta-Fahrens. Für den Cresta Run entwickelten ein englischer Gast und ein einheimischer Schmied um 1890 den Skeletonschlitten – ein Skelett aus Stahl. Als 1928 und 1948 die Olympischen Winterspiele in St. Moritz stattfanden, wurde auf dem Cresta Run um Medaillen im Skeleton gefahren. Danach kam die Idee auf, den Sport auch andernorts auszutragen und Weltmeisterschaften zu veranstalten. Da wehrten sich die Cresta-Fahrer. Ihr damaliger Präsident, Winston Churchills ehemaliger Transportminister Lord Brabazon of Tara, sagte: «Der Cresta Run ist einmalig. Wir sind nicht erpicht darauf, dass sich das ändert.»

«Ich fürchte ich mich am meisten davor, dass der Schlitten auf mich fällt»: Barbara Hosch über den Cresta Run. Foto: Basil Stücheli

Der Internationale Bobverband schickte sich darauf an, selbst Skeletonrennen zu veranstalten, auf Bobbahnen wie dem Olympia Bob Run auf der anderen Seite der Strasse St. Moritz–Celerina. Seit 2002 ist Skeleton wieder olympisch.

Zwei gefährliche Kurven

Der Cresta Run blieb, wie er war: ein britisch dominierter Klub. Hier spricht man nicht vom Skeleton, sondern vom Toboggan, Schlitten. Man trifft sich direkt neben dem Eiskanal im Klubhaus zu einem Bier oder einem Drink. Und der Run als Mutter aller Eiskanäle wird Jahr für Jahr aus Schnee, Wasser und der eisigen Engadiner Winterluft stets gleich gebaut. Noch immer enthält er zwei Kurven, über die hinausfliegt, wer unsauber oder zu schnell fährt.

«Davor habe ich Respekt. Es braucht nicht viel, und man ist draussen», sagt Barbara Hosch. Stürze werden zwar mit Schnee, Stroh, dicken Kunststoffmatten und Fangnetzen abgefedert. Die Hauptgefahr bei einem Sturz ist eine andere: «Auf dem Cresta Run fürchte ich mich am meisten davor, dass der Schlitten auf mich fällt», sagt Barbara Hosch.

Mentale Vorbereitung: Bevor sie losfährt, geht Barbara Hosch die Strecke im Geist durch. Foto: Basil Stücheli

Sie selbst hat nie einen schweren Unfall erlitten. Einmal aber vergass sie nach der Zieldurchfahrt mit 110 Stundenkilometern, wo sie war. Beim Skeleton auf der Bobbahn bremst einen die Gegensteigung im Auslauf. Anders auf dem Cresta Run: Hier tragen alle Harken an ihren Schuhspitzen, um notfalls und vor allem im Ziel bremsen zu können. Hosch vergass es und landete mit viel zu hohem Tempo im Netz am Ende der Bahn. Sie hatte Glück und blieb unverletzt.

Im Skelett auf ihrem Anzug leuchten gelbe Teile. Es sind Schrauben und Platten, mit denen gebrochene Knochen fixiert sind. Das Design stammt von Hoschs Vater Hansjörg, Arzt und Chirurg in Celerina und ebenfalls Cresta-Fahrer. Er hat die Röntgenbilder von Verletzungen verschiedener Fahrer zu einer Skelettfigur zusammengefügt. Diese wird Neulingen als Warnung beim Einführungskurs vorgezeigt, der britisch humorvoll «Death Talk», Todesvortrag, heisst.

«Es war wie Fliegen»

Hansjörg Hosch, 73, nahm seine Tochter einst zum Kindertag erstmals auf den Cresta Run mit. An die Fahrt mit dem Holzschlitten über den untersten Streckenteil erinnert sich Barbara Hosch mit Schrecken. Ihre Leidenschaft galt damals dem Eiskunstlauf, den sie später auch wettkampfmässig bestritt. «Zwei Kufen auf Eis haben mich immer fasziniert und begleitet», sagt Barbara Hosch.

Sie wuchs in Celerina auf, wohin die Mutter, eine Zürcherin, und der Vater, ein Basler, kurz nach ihrer Geburt gezogen waren. Hier, im faktisch dreisprachigen Oberengadin, lernte sie in der Schule Romanisch und Italienisch. Später studierte sie in Genf Politologie und Arabisch. Zu dieser Zeit unternahm sie auf dem Cresta Run einen zweiten Anlauf. Der Vater meldete sie am Ladies Day an, dem einzigen Tag der Saison, an dem die Frauen auf den Run durften. Da fand Barbara Hosch Gefallen am Fahren auf zwei Kufen durch den Eiskanal: «Es war wie Fliegen.» Weil sie den Cresta Run nur einen Tag pro Winter hätte benützen dürfen, probierte sie danach auf dem Olympia Bob Run das Skeletonfahren aus.

Die Leidenschaft vererbt: Barbara Hosch trainiert mit ihrem Vater Hansjörg, einem ebenfalls passionierten Cresta-Fahrer. Foto: Basil Stücheli

Wie sich rasch herausstellte, war Barbara Hosch talentiert. Nach dem Ende des Studiums und einem Einsatz in einem Flüchtlingslager in Jordanien entschloss sie sich 2006 für den Wettkampfsport. Das bedeutete: Im Sommer Geld verdienen und trainieren, um im Winter dem Sport frönen zu können. Sie arbeitete als Länderverantwortliche für eine Dentalhygiene-Firma, die sie zugleich als Sportlerin unterstützte.

Beim Sport lernte sie ihren Mann kennen, den ehemaligen Leichtathleten und späteren Bobfahrer Samuel Huber. Die beiden gründeten eine Familie, liessen sich in der Region Luzern nieder, und Huber trat in die Firma für den Vertrieb von biologischen Lebensmitteln und Nahrungszusätzen ein, die Barbara Hosch 2013 mit einem Partner gegründet hatte. Letztes Jahr verkauften sie diese wieder, weil, wie Barbara Hosch sagt, «ich mehr Zeit mit der Familie und meinen beiden Töchtern verbringen wollte».

Ladylike, fast graziös

Seit ein paar Monaten arbeitet sie in der Kontakt- und Beratungsstelle für Sans-Papiers in Luzern. Sie berät Menschen, die illegal in der Schweiz leben, bei rechtlichen und alltäglichen Problemen, die sich aus deren Situation ergeben. «Ausser uns hilft diesen Menschen niemand. Dies zu tun, ist eine grosse Genugtuung, und sie sind dafür sehr dankbar.»

Mit ihnen wird im Zieleinlauf gebremst: Die Harken an den Schuhen sind auf dem Cresta Run unerlässlich. Foto: Basil Stücheli

Sie hält es für legitim, dass diese Leute aus unwürdigen Umständen fliehen und in die Schweiz kommen. «Migration findet überall statt und hat immer schon stattgefunden, auf allen Ebenen», sagt Hosch, «man schaue nur, woher die Leute im Cresta-Klub kommen – aus aller Welt.» Hier sei sie schon vielen interessanten und engagierten Menschen begegnet. Sie widerspricht dem Klischee, dass sich da nur arrogante Snobs versammelten.