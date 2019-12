Schenken – darunter verstehen wir normalerweise, dass jemand einem anderen etwas gibt, freiwillig, ohne Gegenleistung, nur um das Gegenüber zu erfreuen. So weit, so gut. Aber Schenken bedeutet mehr als das, da sind sich die Wissenschaften – ob Soziologie, Psychologie, Ethnologie oder Philosophie – für einmal einig: Schenken ist auch eine Art, Bindungen zwischen Menschen herzustellen und aufrechtzuerhalten. Deswegen wird in fast allen Gesellschaften geschenkt; es gehört quasi zum vergesellschafteten Menschen dazu. Schenken ist damit ein «fait social total», wie es der Ethnologe Marcel Mauss Anfang des 20. Jahrhundert nannte: eine «totale soziale Tatsache», die überall auftaucht, alle Bereiche des Lebens umfasst und alle Menschen miteinbezieht, ob sie wollen oder nicht.

Freundschaftliche Kontaktaufnahme



Wir schenken also, weil wir in Beziehung zueinander stehen. Und umgekehrt: Weil wir schenken, stehen wir in Beziehung zueinander. Die Drei Könige überreichen dem Christkind nicht nur ein paar wertvolle Dinge, sondern sie treten in Beziehung zu ihm, zu – so meint es zumindest das Neue Testament – Gottes Sohn.

Geburtstage und Weihnachten sind auch ein Spiegel des eigenen sozialen Umfelds.

Und etwas Ähnliches tun wir heute: Nicht selten überreichen wir demjenigen ein Geschenk, mit dem wir eine Beziehung knüpfen oder eine bestehende Bindung vertiefen wollen. Wir nehmen mit unserem Schenken gewissermassen freundschaftlichen Kontakt auf, als würden wir ein vertieftes Gespräch beginnen. Und egal, was der andere tut, es ist eine Antwort: Entweder er weigert sich, das Geschenk anzunehmen, was den Abbruch des Kontakts bedeuten würde, ähnlich wie wenn jemand auf eine vertrauliche Ansprache mit Schweigen antwortet. Oder er nimmt das Geschenk an und geht damit auf die Beziehung ein.

Dies gilt unabhängig davon, ob das Geschenk einfach so als kleine Aufmerksamkeit überreicht wird, die «die Freundschaft erhält», oder zu besonderen Feiertagen und Festen. Bei Letzteren schreiben bloss die Gewohnheit und der Kalender vor, dass nun der Moment der Beziehungspflege gekommen ist. Geburtstage und insbesondere Weihnachten sind in dieser Hinsicht auch ein Spiegel des eigenen sozialen Umfelds: Wem man etwas schenkt und von wem man etwas annimmt, zeigt, mit wem man in Beziehung steht.

Dabei ist das Annehmen nicht minder kompliziert als das Schenken. Denn wer etwas geschenkt bekommt und die dadurch begonnene Beziehung nicht gleich wieder abbrechen will, muss mehr tun, als das Geschenk zu akzeptieren. Er schuldet eine ausführliche Antwort, und diese besteht zuallererst in Dankbarkeit. So meinte zumindest der Soziologe Georg Simmel, der die Dankbarkeit für eine Gabe als das einzige Gefühl beschrieb, das in unserer Gesellschaft stets «sittlich gefordert» sei und auch stets geleistet werden könne. Und er ging noch weiter: Ihm zufolge ist diese Verpflichtung zur Dankbarkeit niemals aufzulösen. Sprich: Wer ein Geschenk erhält, schuldet dem Geber für immer Dank. Denn jede Reaktion auf ein Geschenk ist immer nur Reaktion und keine Aktion; ihr wird es immer an der «Freiwilligkeit der ersten Gabe» fehlen, und deswegen kommt sie niemals an diese heran.

Freiheitsliebende Menschen nehmen ungern Geschenke an: Sie fürchten sich vor der ewigen Verpflichtung zum Dank.

«Die erste, aus der vollen Spontaneität der Seele quellende Erweisung hat eine Freiheit, die der Pflicht – auch der Pflicht der Dankbarkeit – mangelt», schrieb Simmel und bemerkte, dass dieser Rest, dieser Überschuss der ersten Gabe, dasjenige sei, was ein «Element der Gesellschaft an das andere und dadurch schliesslich alle zu einem formfesten Gesamtleben aneinander halte». Dieser Rest ist Simmel zufolge aber auch der Grund, wieso besonders freiheitsliebende Menschen ungern Geschenke annehmen: Sie fürchten sich vor der ewigen Verpflichtung zum Dank. Noch dazu beschränkt sich diese nicht nur auf eine innere Haltung – nein, die Dankbarkeit muss sich auch in einer angemessenen emotionalen Reaktion und in einem angemessenen Umgang mit dem Geschenk zeigen, also in einem Verhalten, das die Wertschätzung widerspiegelt. Wer also eine Gabe erhält, muss zuerst Freude zeigen, danach das Geschenk hegen. Entsprechend beleidigend und verheerend ist es dann auch für jede Beziehung, wenn der eine das Geschenk des anderen kaputtgehen lässt, wegwirft oder weiterverschenkt.

Von der Pflicht zum Gegengeschenk



Wenn Simmel recht hat, wäre Jesus also den Drei Königen für ewig zum Dank verpflichtet, oder? Dann würde das Neue Testament also davon berichten, wie sich ein paar dahergelaufene Könige mit ihren Geschenken Gottes Sohn untertan machen? Vermutlich will die Weihnachtsgeschichte das Ganze umgekehrt verstanden wissen: Die Könige sind Gott für immer zum Dank verpflichtet, denn ihre Geschenke sind eigentlich nur Gegengeschenke auf sein ursprüngliches Geschenk, nur Reaktion auf seine Aktion, auf seine Kontaktaufnahme mit der Menschenwelt, seine Menschwerdung in seinem Sohn.

Die Drei Könige schenken gemäss Weihnachtsgeschichte also vermutlich zurück, nicht zuerst, und weisen damit auf etwas hin, das sämtlichen Schenktheorien zufolge notwendig zu jedem Schenkakt gehört: ein Gegengeschenk. Wer ein Geschenk erhält, ist nämlich nicht nur zu ewiger Dankbarkeit verpflichtet, sondern früher oder später auch zu einem angemessenen Gegengeschenk. Ja, für viele Soziologinnen und Soziologen beruht genau auf dieser – im Grunde endlos weiterzudenkenden – Pflicht zum Gegengeschenk die beziehungsfördernde Wirkung des Schenkens. Tatsächlich empfinden wir es als beleidigend, wenn wir einem Freund oder einer Freundin jahrelang Geschenke überreichen und nicht ein einziges Mal etwas zurückerhalten.

Was haben sie sich nur gedacht? Die Heiligen Drei Könige überreichen dem Christkind ihre Gaben. Foto: Getty Images

Nur: Wie wählt man das richtige Gegengeschenk aus? Was ist eine angemessene Gegengabe? Bei den Königen waren es Gold, Weihrauch und Myrrhe – Dinge, die Reichtum, Königtum und Herrschaft (Gold), ein Leben in Verbindung zu Gott (Weihrauch) und das menschliche Leben mit all seiner Bitternis und Freude (Myrrhe) symbolisieren und damit dasjenige, was Jesus gemäss dem Neuen Testament ist: König der Juden, Gott und Mensch zugleich.