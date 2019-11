Gesund essen, bis der Arzt kommt

Die Jungfrau Maria war unbefleckt. Antike Statuen sind glatt und rein, nachdem über die Jahrhunderte ihre bunten Farben abgeblättert sind. Reinheit ist eine moralische Kategorie; sie bezieht sich auf den Körper, auf Farben und auf die Frau. Aus ästhetischer Sicht bedeutet Reinheit helles Strahlen, die den Körper erfüllende, anmutige Schönheit von Jungfrauen. Athene, Maria, Jeanne d’Arc – das alles können Frauen heute, im Zeitalter von #MeToo und dem allseitigen Kampf gegen grabbelnde Männerhände, endlich sein, wenn sie sich nur richtig ernähren, die richtige «Self-Care» anwenden.

Zu einer identitätsstiftenden Bewegung wurde die Selbstsorge, als der Feminismus sie inkorporierte.

Milch wird schon lange nicht mehr konsumiert, Butter auch nicht, Steak sowieso nicht. Stattdessen versprechen kalt gepresste Rohsäfte, Gesundheitspulver, die Uralge Spirulina, der Pilz Löwenmähne, Grünkohlchips, Matcha und Kokoswasser glatte Haut, kleine Poren, feste Bäuche und schlanke Silhouetten, kurz: Glück und Selbstzufriedenheit. Skeptiker der Clean-Eating-Bewegung werden verlacht, angegriffen und beleidigt. Als die damals 23-jährige Bloggerin Jordan Younger als «The Blonde Vegan» 2014 von «cleaner» Diät Abstand nahm und dies per Post etwa 70 000 Followern kundtat – die Haare fielen ihr aus, die Haut war von zu viel Betacarotin orange geworden, sie war oft krank –, bekam sie Morddrohungen.

«Ich wusste, dass ich ein Problem hatte», erinnerte sie sich 2015, in einem Text für «Refinery29», «aber ich konnte es nicht benennen. Es ging nicht um traditionelle Kategorien wie Anorexie, Bulimie oder Fressanfälle. Ich war besessen von gesundem, reinem, sauberem Essen, das aus der Erde kommt, und hatte vor allem Angst, was meinem Körper potenziell schaden könnte.» Die von Medizinerverbänden nicht offiziell als Krankheit anerkannte «Orthorexie», die obsessive Beschäftigung mit «Reinheit» und «sauberem» Essen, wird von der amerikanischen National Eating Disorders Association in die Nähe der Essstörungen gerückt.

Der Wunsch nach Self-Care, nach Selbstsorge, ohne die die Clean-Food-Bewegung nicht denkbar wäre, entstand in westlichen Industriegesellschaften. Neue Arbeitswelten produzierten geschwächte und ermüdete Bürger; Gesellschaften begannen, nach Freizeitroutinen zu streben, die Stress abbauen und Erholung bieten sollten: spazieren gehen, ein Buch lesen, irgendwann dann Sport, Yoga, Heimmeditation. Zu einer identitätsstiftenden Bewegung wurde die Selbstsorge, als der Feminismus sie inkorporierte.

Die Clean-Food-Bewegung ist eine Bewegung mit Grenzen, die Frauen nur vorgeblich hilft, ihre Körper zu lieben.

In «A Burst of Light» (1988) schrieb die Afroamerikanerin Audre Lorde: «Mich um mich selbst zu kümmern, heisst nicht, dass ich mich gehen lasse, sondern, dass ich mich schütze. Die Selbstsorge ist eine Art der politischen Kriegführung.» Lorde war Autorin und Aktivistin, nannte sich eine «schwarze, lesbische Mutter, Kriegerin und Dichterin». 1934 in Harlem als Kind karibischer Eltern geboren, arbeitete sie während der 60er-Jahre als Bibliothekarin in Manhattan, begann schon mit dreizehn das Schreiben, intim und politisch zugleich, schrieb in Gedichten wie «Power» oder «Sister Outsider» (1984, gesammelte politische Aufsätze) gegen Rassismus, Sexismus und Homophobie an. Vor allem für farbige Frauen, dann für die queere Gemeinde war die «Selbstsorge» ein Weg, nicht-konforme Identitäten und abweichende Lebensstile zu schützen. Die Website «Dear Black Women» listet unter «Self-Care» Dinge wie Malen, zur Entspannung Vor-sich-hin- Tanzen, Beten, heiss Baden. Es gibt weibliche Selbstsorge, die arm ist oder ohne Konsum auskommt.