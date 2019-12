Leben, statt gelebt zu werden

Kann man wichtige Erlebnisse irgendwie konservieren?

Nein, die Gegenwart lässt sich nicht bändigen. Es ist auch nicht ratsam, dies tun zu wollen. Man kann zwar fotografieren, Videos oder Instagrams herstellen: Aber man hat nie Gewähr, dass die Qualität einer Erinnerung erhalten bleibt. Wir interpretieren unsere Erinnerungen fortlaufend anders. Das heisst, wir sind die Erfinder unserer Biografie.

Also haben wir am Ende eine Fake-Biografie?

Nein, das nicht. Es sind die Erlebnisse, die je nach Lebensphase und Kontext lediglich wieder neu bewertet werden.

Die Zeit, die wir fühlen

Pasqualina Perrig-Chiello (67), Entwicklungspsychologin und emeritierte Professorin der Universität Bern. Ihre Forschungsschwerpunkte sind biografische Übergänge und Wohlbefindensregulation über die Lebensspanne sowie Generationenbeziehungen. Foto: Franziska Rothenbühler

Haben Sie ein Beispiel dafür?

Werden Sie als junger Mann von ihrer grossen Liebe verlassen, empfinden Sie das als furchtbar. Zehn Jahre später interpretieren Sie es als das Beste, was ihnen passieren konnte. Nochmals zehn Jahre später ist das Ereignis für Sie kaum noch relevant. Und als alter Mann werden Sie vielleicht mit Nostalgie auf diese erste Liebe zurückschauen.

Ist es daher gar nicht ratsam, Tagebuch zu führen oder Fotoalben anzulegen?

Doch, das ist wertvoll. Aber es schützt nicht davor, dass die Erlebnisse neu interpretiert und gewichtet werden.

In einem Aufsatz schrieben Sie, es sei wichtig, im Hier und Jetzt zu leben. Wie gelingt das?

Im Grunde sollte man versuchen, alle drei Zeiten – also Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft – in Einklang zu bringen. Es ist wichtig, Ja sagen zu können zu dem, was hinter einem liegt. Gleichzeitig ist es das Normalste der Welt, im Leben Ziele zu haben. Damit ich aber das, was war, mit dem, was sein wird, verbinden kann, gilt es, der Gegenwart die Aufmerksamkeit zu schenken.

«Damit aus der Zukunft etwas wird, muss ich die Gelegenheiten ergreifen, die sich hier und jetzt bieten.»

Es gibt Leute, die von der Vergangenheit immer wieder eingeholt werden.

Wer sein Leben nur über die Vergangenheit definiert – etwa indem man Vergangenes für die schlechte Befindlichkeit verantwortlich macht –, wird Sklave seiner eigenen Vergangenheit, wird von dieser getrieben.