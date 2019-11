Mit 95 endlich berühmt

Tagelang zieht sie sich auf den alten Feigenbaum im Garten zurück und liest die Sagen der griechischen Antike. Eigentlich beginnt es genau mit diesem Bild von sich. Wie sie auf dem Ast hockt, unter sich ein Kaninchenstall, und die Geschichten von Göttern und Göttinnen verschlingt, alles um sich vergessend. Vor allem ihre grosse existenzielle Angst vergisst sie in diesen Momenten.

Sie sieht sich dort so plastisch sitzen, als wäre es gestern gewesen. Ausführlich beschreibt sie, wie krumm der Baum gewachsen war und welchen Platz er ihr bot – falsch, sie beschreibt es nicht, sie erzählt sich selbst die Szene, die an ihrem inneren Auge, wie in Frischhaltefolie verpackt, vorbeiflirrt. Erzählt von den Stunden, die ihren «Freigeist» wach küssten, der ihr gegen die Angst aufbegehren half. Von den Stunden, in denen sie sich in die Poesie verliebte, in Haikus, wie das von Yosa Buson über Mohnblumen, um die man keinen Zaun ziehen dürfe. Beim ersten Mal, das weiss sie noch, las sie es mit dem Gefühl, «dass es von mir handelt»:

Poppy flowers they have passed through the bamboo hedge

Sicher hat es mit dem ausgeprägten Langzeitgedächtnis und dem im hohen Alter nachlassenden Kurzzeitgedächtnis zu tun, dass die Fünfundneunzigjährige so häufig von der kindlichen Furchtsamkeit spricht – aber hat die Natur nicht vielleicht einen guten Grund, es derartig eingerichtet zu haben? Ist es am Ende des Lebens unerlässlich, richtig wie wichtig, in der Erinnerung an die Anfänge zurückzukehren, an die Quellen des eigenen Wollens und Könnens? Weil sich das Bild erst im Rückblick scharf stellt?

Das Erste, was einem an Teruko Yokoi auffällt, sind ihre durchdringenden, zugleich unergründlichen Augen. In denen ab und an ein Schmerz und eine Traurigkeit aufflackern, Regungen, denen sie selbst aber offenbar nicht mehr Bedeutung als nötig beimessen möchte. Vermutlich zu Recht nicht; denn auch eine Leinwand lässt sich übermalen, und was und wie man es will, das ändert sich mit den Jahren. Was heisst, dass man abermals zum Pinsel greifen kann, sobald einem das Leben wieder schöne Augen macht. Kein Wunder also, dass sie manches Bild, das sie vor zwanzig oder dreissig Jahren malte, wieder hervorholte und neu bearbeitete.

Fragt man Teruko Yokoi, was ihre Bilder darstellen, winkt sie energisch ab – mit dem Verstand, mit Intellekt habe ihre Kunst nichts zu tun. Sie denke gar nicht darüber nach, was ihre Hand erschaffen soll, sie lässt es geschehen. Dabei hilft ihr das unerschütterliche Vertrauen in sich – in ihre «Künstleraugen». Immerhin eine Angst hat sie nie gehabt: die, dass da nichts ist in ihr.

«Mit Sam Francis verheiratet zu sein, war gut wie schlecht»: Teruko Yokoi in Bern. Foto: Diana Pfammatter

Ihrer Schöpferseele wurde Japan schon bald zu eng; die USA versprachen ihr Freiheit, wogegen man in ihrer Heimat «sehr repressiv gegenüber Frauen» war. Nach Studien in Tokio bei dem Impressionisten Takanori Kinoshita beschloss Teruko, nach Amerika auszuwandern. «Es brauchte weniger Mut als Selbstvertrauen dafür», sagt sie, die Vergangenheit wie in Bernstein eingeschlossen vor sich. Ihrer Assistentin Michaela Muhmenthaler erzählte sie neulich, dass sie in den letzten Nächten von Kapitän Murakami Kazuichi träumte: «Der Kapitän hat mich in meinen Träumen besucht.»

Sein Frachtschiff, die «Atami Maru», brachte sie Anfang 1953 von Yokohama nach San Francisco. Sie war eine von fünf Passagieren; am ersten Tag war ihnen allen speiübel, dafür genoss sie die restlichen neun Tage der Reise umso mehr. Schäkerte mit den Matrosen, posierte mit ihnen für Fotos. Auf denen sieht man eine hübsche junge Frau, die ihrer noch unausgemalten Zukunft ins Gesicht lacht.

Und trotzdem, man muss sich das vorstellen! Wie sie sich mit achtundzwanzig mir nichts, dir nichts in das Abenteuer einer unbekannten Welt stürzt. Mutterseelenallein, ohne ein Wort Englisch. Wie sie mit einem Stipendium an der California School of Fine Arts zu studieren beginnt – und gleich Preise einheimst und ihre erste Einzelausstellung hat. Sich vom impressionistischen Stil entfernt und abstrakter wird. Wie sie nach zweieinhalb Jahren weiterstrebt, nach New York: wo «High Time» ist, wie sie es nennt. Hier möchte sie von dem abstrakten Expressionisten Hans Hofmann lernen.

1955 in New York trifft sie, wer in der Kunst Rang und Namen hat. Richard Diebenkorn hat sie als Dauerquassler in Erinnerung behalten, Alberto Giacometti dagegen als grossen Schweiger. Bei Robert Motherwell denkt sie an sein kurios eingerichtetes Schlafzimmer zurück; und halb amüsiert, halb sachlichknapp konstatiert sie, dass Karel Appel ihr reichlich «dumm» vorgekommen sei.

«Neben ihm war ich ein Nobody, alle interessierten sich nur für Sam Francis.»Teruko Yokoi, Künstlerin

Bei Mark Rothko jedoch merkt man ihr sofort an, wie sehr er sie beeindruckt hat. Ihr väterlicher Freund, der Maler Kenzo Okada, brachte sie mit ihm zusammen. Oft besuchte sie Rothko in seinem Atelier, wo sie sich über alles Mögliche unterhielten, nur nie über Kunst; einmal babysittete sie seine Kinder. Dafür bereitete er ihr in seiner Kochecke Suppe und «Würstli» zu. «Sechs Monate bevor er sich umbrachte, sah ich ihn – als eine der Letzten.» Kurz zuvor hatte er seine Familie verlassen, und als Teruko ihm ein Foto ihres Babys zeigte, sei er noch stiller geworden; lange habe er darauf gestarrt und sie dann gebeten, eine Weile einfach bei ihm zu sitzen.

Schliesslich trifft Teruko auf einer Vernissage im MoMA ihren späteren Mann Sam Francis, einen «Sonnyboy und Womanizer». Der flirtet hemmungslos mit ihr, schickt tiefe Blicke aus seinen funkelblauen Augen durch den Raum. Es ist das Jahr 1958, und Francis – dessen Werk bereits die asiatische Ästhetik spiegelt – ist drauf und dran, als abstrakter Expressionist Berühmtheit zu erlangen. Sie heiraten kurz darauf, im Juli 1959 wird ihre Tochter Kayo geboren.

«Mit Sam Francis verheiratet zu sein, war gut wie schlecht», sagt sie und fragt rasch bei ihrer Tochter nach: «Wie oft war er verheiratet?» – «Fünfmal», antwortet die und lacht, «du warst die Dritte.»

Er sei ein anständiger Kerl gewesen, jedoch«ein richtiger Bohemian, ein wahrer Künstler» – ihre liebevolle Umschreibung für einen unzuverlässigen Chaoten. Der schon mal sagte, er gehe vorm Abendessen nur noch rasch eine Zeitung holen, und erst 24 Stunden später wieder aufkreuzte, keinerlei Erklärungsnot verspürend.

Die Kinderfrauen haben ihr, ganz praktisch, ihr Dasein als Künstlerin ermöglicht.

Was er Kayo an Struktur vorenthielt, versuchte Teruko Yokoi umso mehr einzurichten: ein ordentliches Zuhause. Das machte nicht bloss ihre Aufgabe als Mutter schwieriger – als Künstlerin stand sie ganz im Schatten ihres Mannes. «Neben ihm war ich ein Nobody, alle interessierten sich nur für Sam Francis.»