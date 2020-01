«Nutzt die Zeit, denn sie rast»

Das gelingt einigen besser als anderen und hat auch mit den Bindungserfahrungen in der Kindheit zu tun. Was raten Sie Leuten, denen es nicht so leichtfällt, Beziehungen einzugehen und zu halten?

Natürlich haben nicht alle Menschen das gleiche Bedürfnis nach Bindungen und Nähe. Solange man sich nicht einsam fühlt, ist alles in Ordnung. Ansonsten wäre mein Rat: vor die Tür gehen, offen und neugierig sein, sich ehrlich für andere interessieren.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Hundertjährige nach ihren Lebensweisheiten zu fragen?

Mein Mann Klaus und ich haben vor rund zehn Jahren unabhängig voneinander in New York sehr alte Menschen getroffen. Er interviewte eine ehemalige deutsche Hochspringerin namens Gretel Bergmann, die 1936 nicht an den Olympischen Spielen in Deutschland starten durfte, weil sie Jüdin war. Er war beeindruckt von ihrer Lebensgeschichte, vor allem aber von ihrer Stärke und Präsenz. Zur gleichen Zeit habe ich für eine Wissenschaftsreportage drei Geschwister in New York getroffen, die alle über hundert Jahre alt waren. Ich war verblüfft darüber, wie viel Energie und Lebenslust diese drei noch hatten. Dann sassen Klaus und ich eines Abends bei einem Konzert in der New Yorker Carnegie Hall und hörten ein neues Werk von Elliott Carter, einem berühmten Komponisten. Am Ende tapste ein vergnügter, alter Mann auf die Bühne – der Komponist persönlich, an jenem Abend exakt hundert Jahre alt. Wir erfuhren später, dass er den grössten Teil seines Werkes mit über achtzig Jahren geschrieben hatte. Spätestens da war unsere Neugier geweckt: Wie ist es möglich, so alt zu werden und dabei noch so viel Lebenskraft zu besitzen?

«Ein kleines bisschen Gift ist die beste Medizin. Zu viel Medizin ist Gift»: Die Altersweisheit von Kiyo Uema aus Japan. Foto: PD

Sie und Ihr Mann haben diese Frage Hundertjährigen auf der ganzen Welt gestellt. Wie unterschiedlich fielen die Antworten aus?

Es gab ungefähr so viele Rezepte wie Hundertjährige. Eindrücklich waren die besagten Geschwister Kahn aus New York. Helen, die älteste, war 108, als ich sie traf. Sie hatte 85 Jahre lang geraucht, trank Cocktails und ass gerne Schokolade und kurz angebratene Steaks. Sie gab mir den Rat, das Leben einfach zu geniessen. Ihr kleiner Bruder Irving, damals 105, sagte mir: «Hören Sie nicht auf meine Schwester.» Er selbst esse viel Gemüse und Früchte, habe sich ein Leben lang viel an der frischen Luft bewegt, viel gearbeitet und immer Neues gelernt. Das war sein Rezept für ein langes, gutes Leben.

Und der jüngste Bruder?

Peter, das hundertjährige Nesthäkchen, antwortete, er habe keinen Schimmer, warum er so alt geworden sei. Er habe normal gelebt und nie gross über sein Alter nachgedacht.

Gab es auch Übereinstimmungen in den Antworten der Hundertjährigen?

Ja. Religion etwa spielt bei dieser Generation eine grosse Rolle. Viele waren überzeugt, es sei Gottes Wille, dass sie so alt geworden seien. Eine Frau auf Sardinien beschwor uns: «Geht jeden Sonntag in die Kirche, versprecht es mir, dann werdet ihr auch hundert.»

In Ihrem Buch kommen Sie aber nicht zum Schluss, dass es der Glaube ist, der das Leben verlängert.

Letztlich ist das wohl, nun ja, Glaubenssache. Wissenschaftler haben Regionen auf der Welt untersucht, in denen die Leute aussergewöhnlich alt werden. Eine dieser Regionen ist das kalifornische Loma Linda, wo rund ein Drittel der Bevölkerung der protestantischen Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten angehört. Die Forscher haben herausgefunden, dass die Adventisten dort im Schnitt zehn Jahre älter werden als durchschnittliche Amerikaner. Die wissenschaftliche Erklärung dafür ist, dass sie aufgrund ihrer Religion gesünder leben. Sie bewegen sich regelmässig, trinken keinen Alkohol und keinen Kaffee, rauchen nicht, ernähren sich bevorzugt vegetarisch, mit viel Gemüse und Vollkorn, und nehmen wenig Zucker zu sich. Ausserdem verbindet die Religion die Adventisten miteinander und gibt ihnen einen Sinn, was womöglich ebenfalls zu einem längeren Leben beiträgt.

«Ich liebe meine Kinder. Aber ich hätte viel mehr Zeit mit ihnen verbringen sollen, sehr viel mehr Zeit»: Roger Angell, USA. Foto: PD

Essen Sie seit Ihrer Recherche anders?

Ich habe meine Ernährung nicht gross umgestellt. Aber ich habe angefangen, jeden Tag eine Handvoll Nüsse zu essen. Mehrere Studien zeigen, dass Nüsse das Leben um durchschnittlich drei Jahre verlängern können. Sie verringern das Schlaganfall- und das Herzinfarktrisiko und helfen, den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren. Nach wie vor esse ich gerne ab und zu ein gutes Steak, ohne schlechtes Gewissen. Denn das ist auch eine Erkenntnis: Geniesse das Leben. Es geht um die richtige Balance zwischen Vernunft und Genuss. Oder wie es der hundertjährige Walter Diethelm aus Siebnen im Kanton Schwyz formuliert hat: «Man sollte sündigen, aber nicht zu viel.»

Sie haben auch noch andere Hundertjährige in der Schweiz besucht. Etwa die Baslerin Hilde Hefti ...

Hilde Hefti haben wir sogar dreimal besucht, weil mein Mann und ich so beeindruckt waren von ihrer originellen und liebenswürdigen Art. Aber es war schwierig, sie zu interviewen. Sie hat unsere Fragen weitgehend ignoriert und das erzählt, was sie erzählen wollte.

Doch Sie haben trotzdem Antworten auf Ihre Fragen gefunden.

Ja, Hilde Heftis Rezept lautet: Liebe dich selbst, sei dankbar für das Leben, und lasse auch schwierige Gefühle zu. Sie hat uns einen guten Trick verraten, wie sie das macht: Sie schreibt alles Negative und Traurige auf Zettelchen und steckt diese in einen kleinen Weidenkorb mit Deckel. Dann verschliesst sie den Korb. Damit ist das Unangenehme weggepackt und erledigt. Und sie hat uns noch etwas verraten: Sie tanzt jede Nacht von Mitternacht bis zwei Uhr morgens in ihrem Wohnzimmer. Das ist ihre Leidenschaft, das hält sie am Leben.

«Ich bete jeden Abend zu Gott»: Alda Philo, Seychellen. Foto: PD

In Ihrem Buch wird deutlich, wie wichtig es ist, im Leben solche Leidenschaften zu haben.

In Japan, wo wir auch Hundertjährige besucht haben, nennen die Menschen diesen Sinn des Lebens, diese Leidenschaft, für die es sich zu leben lohnt, «ikigai». Für meinen Mann beispielsweise ist es neben dem Schreiben das Segeln. Wenn er segelt, ist er ganz bei sich und glücklich.