Wenn Blinde wieder sehen können

Es ist ein spezielles Heimkehren der beiden. Erst zwei Tage zuvor hatten sie ihr Dorf verlassen, um nach Wegera, eine Gegend nordöstlich der Stadt Gondar, zu reisen. Dort befindet sich das Amba Giyorgis Health Center, in dem im Rahmen einer Zusammenarbeit der Hilfsorganisation «Licht für die Welt» mit dem Ophthalmologischen Zentrum der Universitätsklinik von Gondar zwei Tage lang Augenuntersuchungen und -operationen durchgeführt wurden.

Laut WHO ist grauer Star der Grund für 51 Prozent der Blindheit weltweit.

Dabei handelt es sich um eine von vielen Aktionen, welche die Hilfsorganisation in enger Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen vor Ort durchführt. Und wie auch bei vielen der anderen Projekte wurden die Informationen zu dieser via Mundpropaganda verbreitet. Das scheint zu funktionieren: Am ersten Tag dieses Augenscreenings sind Mullu und ihr Mann zwei von ungefähr 500 Personen, die sich beim Amba Giyorgis Health Center, einem bescheidenen Gebäude mit viel Umschwung, eingefunden haben.

Tagelange Reise

Es ist ein beeindruckender Anblick: Einige der Menschen, die sich an diesem Montag im September um das Center versammeln, haben eine lange Reise auf sich genommen. Manche von ihnen alleine, ein paar von ihren Kindern oder anderen Familienangehörigen begleitet, einige auf dem Rücken eines Esels oder Maultiers, andere zu Fuss. Die Szenerie wirkt unwirklich, als wäre man in eine andere Zeit gereist. Die mehrheitlich älteren Menschen sind in weisse Tücher gehüllt, viele von ihnen nutzen, genau wie Mullus Mann, einen Stock als Gehhilfe und stehen oder sitzen reihenweise entlang des Wegs, der hinein in das Center führt.

Vor Ort herrscht eine geschäftige Stimmung – das Summen der Leute klingt wie ein Schwarm aufgeregter Bienen. Trotzdem wirkt kaum jemand gehetzt. Es lässt sich auch bald eine Ordnung in dem vermeintlichen Chaos der Versammlung erkennen: Die, die dort sitzen und warten, werden der Reihe nach von Augenärzten untersucht. Mit ihren Smartphones oder kleinen Lampen leuchten diese den einzelnen Besuchern kurz ins Auge und geben ihnen weitere Anweisungen, je nach Befund, der sogleich getroffen wird.

Katarakt – grauer Star – so heisst die in diesen beiden Tagen wohl am meisten ausgesprochene Diagnose. Dabei handelt es sich um die weltweit häufigste Ursache für Blindheit. Laut WHO ist grauer Star der Grund für 51 Prozent der Blindheit weltweit. Ungefähr 20 Millionen Menschen sind demnach davon betroffen.

Warten aufs Augenlicht: Besucher vor dem Amba Giyorgis Health Center. Foto: Gregor Kuntscher

Auch bei Mullu und ihrem Mann, die am ersten der beiden Tage der Screeningaktion bereits früh im Amba Giyorgis Health Center ankamen, wurde diese Diagnose gestellt. Erfahren hatten sie von der Screeningaktion am Tag zuvor in der Kirche, erzählt Mullu. Daraufhin habe sie ihren Mann überzeugt, nach Wegera zu reisen. Mit einem Tuktuk, danach per Bus und stellenweise zu Fuss ist das Paar schliesslich angereist. Beide mit einer einseitigen Erblindung. Und beide in der Hoffnung, eine Behandlung zu erhalten.

Bei der 60-jährigen Mullu hat es geklappt. Nach einigen Stunden Wartezeit im Freien – die Augenärzte gehen immer noch von Besucher zu Besucher, untersuchen deren Augen und stellen Diagnosen – kommt Mullu in einen vorübergehend als Operationssaal eingerichteten Raum. Während einer 15-minütigen Operation wird ihre getrübte Linse des linken Auges entfernt und durch eine künstliche ersetzt. Ein kleiner Aufwand mit einer grossen Wirkung: In ein paar Tagen, wenn sich Mullu vollständig von dem Eingriff erholt hat, wird sie wieder klar sehen können.

Ungefähr 60 dieser Operationen führt der behandelnde Arzt Teshagar Wondale an diesem und am Folgetag durch. Seine Handgriffe wirken sicher, der Ablauf im Operationssaal erinnert beinahe an Fliessbandarbeit: Zwei Liegen stehen bereit, beide sind schon von je einem Patienten belegt. Wondale behandelt die Patienten im schnellen Wechsel, kaum ist eine Operation vorbei, widmet er sich der nächsten. «Die Geschwindigkeit ist entscheidend», sagt er am nächsten Tag während einer kurzen Pause, bevor die Operationen wieder starten. «Je schneller ich arbeite, desto mehr Menschen können wieder etwas sehen.»

Es wird keine Zeit verschwendet

Es ist auch Wondale der am Folgetag der Operation die Nachkontrollen durchführt. Mullu ist ebenfalls unter denen, die nun mit weissen Augenverbänden darauf warten, noch einmal von Wondale untersucht zu werden. Auch hier wird keine Zeit verschwendet: Der Verband kommt ab, allen werden Instruktionen zur weiteren Medikation und zum Heilungsprozess gegeben. In einem kurzen Test vergewissert sich Wondale, ob die frisch Operierten bereits erkennen können, wie viele Finger er hochhält. «Die Sehfähigkeit wird sich in den nächsten Tagen noch verbessern», erklärt er. Vorerst erkennen die meisten immerhin schon Schemen und einige Farben.

Was für Wondale und sein Team Routine ist, war für Mullu und ihren Mann eine aussergewöhnliche Situation. Entsprechend nervös ist Mullu vor dem Eingriff, dem ersten dieser Art ihres Lebens. Am Tag danach lächelt sie breit, hebt die Hände zum Himmel, als ihr der Verband abgenommen wird. Trotzdem merkt man ihr im Verlauf des Nachmittags die Erschöpfung und die Anstrengung, die der Ausflug für sie bedeutete, immer deutlicher an.

Zurück in ihrem Dorf sind ihre unsicheren Schritte auf dem Weg zu ihrer Hütte nicht zuletzt auch ein Resultat dieser Anstrengung und der immer noch nicht ganz zurückgewonnenen Sehfähigkeit. Trotzdem, bei ihrem Zuhause angelangt, bittet das Paar die Besucher herein, es herrscht eine Stimmung der dankbaren Erschöpfung.

Mullus Mann, der aufgrund eines erhöhten Blutdrucks nicht operiert werden konnte, muss vorerst mit seiner eingeschränkten Sehfähigkeit weiterleben. Aber auch er gibt sich positiv: Er sei dankbar, dass es seiner Frau nun bald besser gehen wird, und bei einer zukünftigen Aktion werde er sich erneut untersuchen lassen. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal.

«Effektiver wäre ein Systemwechsel»



Interview Professorin Klara Landau setzt sich mit ihrer Organisation für blinde Menschen in Drittweltländern ein.

Grauer Star ist weit verbreitet. Woran liegt das?

Bei Katarakt oder grauem Star handelt es sich um eine Alterserscheinung. Die Entfernung von Katarakt ist die allerhäufigste Operation weltweit, die jedoch nicht für alle zugänglich ist. Neben dem Alter gibt es allerdings auch Einflüsse wie UV-Strahlung und genetische Veranlagungen, die Katarakt begünstigen können. Mit hygienischen Voraussetzungen hat Grauer Star nichts zu tun.

Wie wird Katarakt behandelt, und gibt es unterschiedliche Operationstechniken?

In der Operation geht es darum, die trübe Linse zu entfernen und eine transparente künstliche Linse einzusetzen. Der Unterschied in der Technik zwischen Entwicklungsländern wie Äthiopien und Ländern wie der Schweiz besteht darin, dass in der Schweiz der Kern der Linse vor der Entfernung mittels Ultraschall zertrümmert wird. Bei dieser Technik ist eine kleinere Öffnung des Auges nötig als bei der Entfernung der ganzen Linse am Stück.

Aber der Effekt der Operation ist der gleiche?

Der Effekt ist gleich, ja. Die moderne Technik mit Ultraschall ist etwas besser. In diesem Fall gilt es aber, pragmatisch zu sein: Die dazu verwendeten Apparaturen sind empfindlich und aufwendig im Unterhalt. Im Falle von Äthiopien ist es deshalb sinnvoller, ein etwas weniger modernes Vorgehen zu nutzen, dafür aber sicherstellen zu können, dass möglichst viele Leute davon profitieren. Dabei muss aber auch erwähnt werden, dass die Leistung des behandelnden Arztes aussergewöhnlich ist: 60 Operationen innert zwei Tagen ist wahnsinnig viel.

Ehrenamtliche Präsidentin von «Licht für die Welt»: Klara Landau ist Professorin für Ophthalmologie an der Universität Zürich.

Welche Risiken bringt eine Katarakt-Operation mit sich?

Generell ist die Erfolgsquote sehr hoch. In seltenen Fällen kann es nach einer Operation zu einer Infektion kommen. Insbesondere in Entwicklungsländern, wo die Möglichkeiten der vorherigen Abklärung begrenzt sind, kann es auch vorkommen, dass man erst nach einer Operation merkt, dass der eigentliche Grund für die Blindheit gar nicht die Katarakt war. Insgesamt stellt sich hier aber die Frage, was man bei einer Operation gewinnen und was man verlieren kann.

Welche sozialen Folgen hat das für Betroffene?

Betroffene sind stark in ihrer Unabhängigkeit eingeschränkt. Deshalb ist es auch so wichtig, den lokalen Behörden zu vermitteln, wie zentral das Thema Augengesundheit für die Bevölkerung ist. Der Ansatz von «Licht für die Welt» ist dabei entscheidend: Wenn man einmalig ein paar Ärzte einfliegt und sie Operationen durchführen lässt, können nur ganz wenige Menschen davon profitieren. Viel effektiver ist es, mit lokalen Institutionen zusammenzuarbeiten, um einen Systemwechsel zu unterstützen.

«Licht für die Welt»

Die Fachorganisation «Licht für die Welt» setzt sich in Armutsgebieten für augenkranke, blinde und/oder anders behinderte Menschen ein. In der Schweiz ist «Licht für die Welt» als unabhängiger, gemeinnütziger Verein mit Sitz in Zürich organisiert, die Organisation ist aber auch in Österreich, Deutschland, der Tschechischen Republik sowie in England vertreten. In Äthiopien, Burkina Faso und Moçambique unterhält die Organisation Büros, die in enger Zusammenarbeit mit Institutionen vor Ort zusammenarbeiten. Die Pressereise nach Äthiopien fand auf Einladung von «Licht für die Welt» statt.