Wie rette ich meine Beziehung?

Wie viele Sitzungen braucht ein Paar?



Wichtig: Die eigentliche Therapie findet zwischen den Sitzungen statt. Im Alltag. Wer glaubt, der Paartherapeut wird es schon richten, kann sich das Geld sparen. Ein Minimum an Terminen vorab auszumachen, ist nicht unbedingt hilfreich, schliesslich kann eine Paartherapie schon nach der ersten Stunde keinen Sinn mehr ergeben. In der Regel zielen viele Modelle auf eine Kurzzeittherapie ab. «Fünf bis zehn Termine braucht man in der Regel schon, damit sich etwas ändern kann», sagt Andrea Bräu. «Die meisten meiner Klienten kommen alle zwei Wochen. Kriselt es sehr, tauchen sie anfangs auch einmal pro Woche auf. Meist ziehe ich nach fünf Treffen Bilanz und gucke, in welche Richtung es geht.» Ähnlich sieht es auch Cornelia Ulrich: «Ich frage am Ende einer Sitzung immer: Wann wäre es gut, einen neuen Termin zu machen?» Dafür gilt: bloss keinen Stress. Wer beruflich viel unterwegs ist, einen Angehörigen pflegt oder nicht weiss, wer die Kinder währenddessen betreut, steht unter Strom und ist möglicherweise nicht so einsatzfähig wie gewünscht.

Muss man immer gemeinsam hin?



Ja, es heisst schliesslich Paartherapie. Es kann aber sinnvoll sein, die Partner einzeln einzubestellen, wenn man nicht weiterkommt. Bei Thomas Prünte gilt dann die Abmachung, dass alles, was alleine besprochen wird, für die weitere Beratung verwendet werden kann. Der Therapeut soll nicht zum Geheimnisträger werden. Auch Andrea Bräu möchte beide Seiten kennen: «Wenn einer als eine Art Botschafter das erste Mal alleine zu mir kommt, möchte ich nicht, dass die beim nächsten Besuch gleich zu zweit auftauchen.» Vielmehr soll der andere vorab ebenfalls allein gehört werden. «Sonst bleibt der immer der Neue.» Weigert sich einer von beiden, überhaupt mitzukommen, wird es problematisch – obgleich die Initiative meist ohnehin nur von einem ausgeht. «Verändert sich einer, muss sich automatisch auch der andere verändern», sagt Andrea Bräu. «Sonst wird der Abstand zwischen beiden zu gross.» Grundsätzlich gilt: Angst vor einer Therapie muss niemand haben, die Beratung muss nicht den Anfang vom Ende bedeuten. Niemand wird als Schuldiger an den Pranger gestellt. Es haben immer zwei ihren Anteil an dem, was ist.

Wann ist eine Paartherapie zu Ende?



Wenn die Beziehung auf einem guten Weg ist. Es weniger Themen gibt, die nerven. Sich die Kommunikation signifikant verändert hat. Man mit den Problemen besser umgehen kann. Je nach Aufgabenstellung zeigt sich, ob sich eine Paardynamik verbessert hat oder ob es dazu geführt hat, dass man klarer sieht. «Wir geben uns gegenseitig Feedback. Wenn dann der Eindruck entsteht, es läuft gut, kann eine Therapie beendet werden», sagt Thomas Prünte. Die Entscheidung liegt allerdings klar beim Paar – ausser: «Wenn ich immer wieder von den gleichen Schwierigkeiten höre, aber keiner der Partner etwas Neues ausprobiert, frage ich: Was glauben Sie, was hier noch passieren wird?», sagt Cornelia Ulrich. «Zaubern kann ich nicht.» Wer das Gefühl hat, noch nicht ganz alleine klarzukommen, vereinbart eine Art Check-up, um etwa einmal im Jahr in Anwesenheit des Therapeuten Bilanz zu ziehen.

Kann man jede Beziehung mit einer Therapie retten?



Nein. Deswegen lautet das oberste Gebot jeder vernünftigen Paartherapie: Ergebnis offen. «Wie sich ein Paar am Ende entscheidet, liegt nicht in der Hand des Therapeuten», sagt Thomas Prünte. «Das bleibt in der Verantwortung der beiden.» Manchmal gelingt es, die Liebe füreinander wiederzufinden und sich als Team zu verstehen, oder eben einzusehen, dass da nichts mehr ist, was einen verbindet.