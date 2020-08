Badeunfall im Kanton Luzern – 18-Jähriger ertrinkt im Baldeggersee In der Seebadanstalt Baldegg in Hochdorf kam es am Sonntag zu einem tragischen Unglück. Der junge Mann war im Wasser verschwunden.

In dieser Badanstalt hat sich das tödliche Unglück ereignet. (Foto: Google Maps)

Ein 18-Jähriger ist am Sonntagnachmittag im Baldeggersee in Hochdorf ertrunken. Nachdem er ins Wasser gegangen war, tauchte er nicht mehr auf.

Der junge Mann aus Rumänien sei mit Kollegen in der Seebadi Baldegg gewesen, teilte die Kantonspolizei Luzern am Sonntag mit. Kurz nach 13 Uhr sei er in den See gegangen. Als er den Grund unter unter den Füssen verloren habe, sei er im Wasser verschwunden.

Der Bademeister und Badegäste haben laut Polizei sofort eine Suche eingeleitet. Der Verunfallte konnte mehrere Minuten später aus einer Tiefe von sechs bis acht Metern geborgen werden. Die eingeleitete Reanimation blieb jedoch erfolglos. Der Mann verstarb. Gemäss seinen Kollegen sei er kein guter Schwimmeer gewesen.

Vor Ort im Einsatz waren der Rettungsdienst und die Rega. Die Polizei geht von einem Badeunfall aus.

