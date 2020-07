Bauprojekt in Heimberg – 219 Unterschriften bei Sammeleinsprachen gegen 5G-Antenne Im Dornhalde-Quartier wehren sich Anwohner bei der Gemeinde gegen eine von der Swisscom geplante Antennenanlage. Janine Zürcher

Im Zuge der Ortsplanungsrevision will die Gemeinde festlegen, wo künftig Antennen gebaut werden können. Foto: Patric Spahni

Der landesweite Kampf gegen die 5G-Antennen erhält in Heimberg einen weiteren Schauplatz: Bürgerinnen und Bürger des Dorfes wehren sich gegen eine Mobilfunkanlage mit einer derartigen Antenne. Diese soll laut Baupublikation im «Thuner Amtsanzeiger» am Schulgässli 22 entstehen – in einer Gewerbezone, nahe mehrerer Auto- und Carrosseriewerkstätten und der Chocolat Ammann AG. Bauherrin ist die Swisscom.