Wilderswil – 25 mehr am Schulskirennen Insgesamt 89 Wilderswiler Schüler waren in Saxeten auf der Piste. pd

Die Wilderswiler Schüler kämpften in Saxeten um die schnellsten Zeiten. Foto: PD

Bei der Organisation und Durchführung des Skirennens der Schule Wilderswil in Saxeten wurde die Lehrerschaft erneut durch den Skiclub unterstützt. 89 Schülerinnen und Schüler nahmen am Rennen teil – 25 mehr als vor zwei Jahren. Die ersten drei Platzierten in jeder Kategorie wurden mit einer Medaille ausgezeichnet, und alle Teilnehmenden konnten einen schönen Preis in Empfang nehmen. (pd)

Auszug aus der Rangliste: Kindergarten: 1. Fahrni Rafael. 2. Mc Culloch Nevis. 3. Wolland Prince Leonardo. - Unterstufe Mädchen: 1. Grossniklaus Livia. 2. Balmer Leonie. 3. Ströbel Luca Fay. Knaben: 1. Siegfried Florian. 2. Fahrni Nicola. 3. Siegfried Janis. Mittelstufe Mädchen: 1. Wagner Andina. 2. Seiler Luana. 3. Adzic Leonie. Knaben: 1. Gisler Cyrill. 2. Aebersold Jan. 3. Adzic Nico. Sekstufe I Mädchen: 1. Gisler Zoë. 2. Glanzmann Sania. 3. Lörtscher Natalie. Knaben: 1. Oberli Yanick (Tagesbestzeit). 2. Heim Timo. 3. Stiefvater Cedric. Snowboard: 1. Giacometti Felipe. 2. Caldwell Joshua. 3. Trojahn Dominik.