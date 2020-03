Nach Schlägerei in Thun – 29 Fussballfans werden angezeigt Die Kantonspolizei hat 29 Fussballfans an die Staatsanwaltschaft rapportiert. Sie waren Ende Januar vor dem Spiel FC Thun - FC Sion in der Innenstadt aneinandergeraten. pkb/gbs

Die Polizei musste Ende Januar im Vorfeld des Spiels FC Thun - FC Sion gegen Fans, die sich eine Schlägerei lieferten, eingreifen (Archivbild). Foto: Patric Spahni

Derzeit scheint der Fussball in der obersten Schweizer Liga wegen des Coronavirus gerade weit weg. Mit einer Medienmitteilung holte die Kantonspolizei Bern am Donnerstagvormittag aber eine unschöne Erinnerung an den Rückrundenstart am 26. Januar zurück. Zwar gewann der FC Thun die Partie gegen den FC Sion in der Stockhorn-Arena mit 2:1, davor war es in der Innenstadt jedoch zu wüsten Szenen gekommen. Gegen 13.45 Uhr wurde der Polizei «eine tätliche Auseinandersetzung zwischen mehreren teilweise vermummten Personen» gemeldet. Die ausgerückten Einsatzkräfte trafen im Bereich Grabengut auf die mutmasslichen Störenfriede, die dem Fanlager des FC Sion zuzuordnen waren und die sich in ein Pub an der Marktgasse begeben hatten (wir berichteten). Dort wurden total 26 Personen angehalten und bis nach Spielende in Polizeigewahrsam genommen.

Nun hat die Kantonspolizei die Ermittlungen im Zusammenhang mit dieser Auseinandersetzung zwischen Anhängern beider Teams abgeschlossen, wie sie mitteilt. «Im Rahmen der weiteren Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass die Angehaltenen sowie ein weiterer nachträglich identifizierter Mann an der Schlägerei im Bereich Grabenstrasse/Schwäbisgasse beteiligt gewesen waren», schreibt die Polizei. So seien bei Kontrollen unter anderem Zahnschutze und Vermummungsmaterial sichergestellt worden. Die 27 FC-Sion-Fans im Alter zwischen 18 und 32 Jahren wurden wegen Landfriedensbruchs an die regionale Staatsanwaltschaft Oberland rapportiert.

Auch zwei Thun-Fans dabei

Angezeigt wurden laut der Polizei auch zwei 22-jährige Anhänger des FC Thun, und zwar wegen Hinderung einer Amtshandlung. Sie hatten versucht, sich einer polizeilichen Kontrolle zu entziehen. «Auch sie führten unter anderem Vermummungsmaterial und Zahnschutze auf sich», hält die Polizei fest. Ob und inwiefern sie

jedoch an der tätlichen Auseinandersetzung beteiligt gewesen waren, habe nicht abschliessend geklärt werden können. Alle 29 Beschuldigten werden sich nun vor der Justiz verantworten müssen. Zudem werden weitere Massnahmen nach dem sogenannten Hooligan-Konkordat geprüft.