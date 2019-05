39-Jähriger stirbt bei Wädenswil vor Wohnhaus

In der Nacht auf Dienstag ist in Wädenswil ZH ein 39-jähriger Mann aus noch ungeklärten Gründen ums Leben gekommen. Er lag schwer verletzt vor einem Wohnhaus, als ihn die Polizei fand.

Kurz vor 00.30 Uhr wurde die Kantonspolizei Zürich alarmiert, dass vor einem Wohnhaus in Wädenswil ein schwer verletzter Mann am Boden liege. Die Rettungskräfte konnten für den 39-Jährigen jedoch nichts mehr tun. Trotz sofortiger Reanimation verstarb der Deutsche noch vor Ort, wie die Kapo in einer Mitteilung schreibt.