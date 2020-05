Wattenwil: Petition – 440 Unterschriften gegen 5G-Antennen Petition und Einsprachen gegen Baubewilligung des Regierungsstatthalter.

Das wollen 440 Wattenwiler verhindern: Ein Swisscom-Mitarbeiter installiert eine 5G-Antenne. KEYSTONE

In Wattenwil wurde am 26. Februar 2020 die Baubewilligung für eine 5G-Antenne seitens Regierungsstatthalter erteilt. Zeitgerecht erfolgte ein Weiterzug von zwei Einsprachen, eine davon als Kollektiveinsprache, an die zweite Instanz, die Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern.